Радмир Беляев сообщил о массовой атаке БПЛА на Нижнекамск
Мэр города призвал жителей принять меры безопасности
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массовой атаке БПЛА на город. Об этом градоначальник написал в соцсетях.
— Дорогие нижнекамцы! Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается. Прошу внимательно отнестись к предупреждениям и принять меры безопасности, — написал Беляев.
Напомним, в Нижнекамске объявлена угроза атаки БПЛА. На территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.
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