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Радмир Беляев сообщил о массовой атаке БПЛА на Нижнекамск

06:48, 08.07.2026

Мэр города призвал жителей принять меры безопасности

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о массовой атаке БПЛА на город. Об этом градоначальник написал в соцсетях.

— Дорогие нижнекамцы! Массовая атака БПЛА на наш район не прекращается. Прошу внимательно отнестись к предупреждениям и принять меры безопасности, — написал Беляев.

Альберт Муклаков

Напомним, в Нижнекамске объявлена угроза атаки БПЛА. На территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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