На Волге в Зеленодольском районе перевернулась лодка с двумя рыбаками, один погиб

Организована проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном

Следователи выясняют обстоятельства происшествия на Волге в Зеленодольском районе Татарстана, в результате которого погиб рыбак. Об этом сообщает пресс-служба Следкома на транспорте.

По предварительным данным, утром 7 июля в районе деревни Улитино перевернулась лодка с двумя мужчинами, находившимися на рыбалке. Одному из них удалось выбраться на берег, второй утонул.

По факту происшествия Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне на Волге девушка на гидроцикле наехала на троих сапбордистов, один человек погиб. Как уточняется в сообщении СК, подозреваемая и погибший отдыхали на воде в одной компании. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Наталья Жирнова