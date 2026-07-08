Жителей Нижнекамска призвали не публиковать фото последствий атаки БПЛА

За распространение такой информации законодательством предусмотрена ответственность — от административной до уголовной

Жителей Нижнекамска призвали не публиковать фотографии и видео с последствиями атаки БПЛА. Соответствующее заявление сделал мэр города Радмир Беляев.

— Прошу всех быть предельно ответственными. Если вы стали свидетелями пролета беспилотного летательного аппарата, работы систем ПВО или последствий атаки, не снимайте и не публикуйте фото и видео в социальных сетях и мессенджерах, — написал Беляев в соцсетях.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Градоначальник отметил, что в кадр могут попасть объекты, которые помогут украинской стороне получить информацию о работе спецслужб страны. В случае обнаружения беспилотника Беляев попросил сообщить об этом по телефону 112.

Мэр Нижнекамска также напомнил об административной и уголовной ответственности за распространение информации, если публикация содержит сведения, которые могут нанести ущерб безопасности страны.

Ранее о последствиях массированной атаки БПЛА на Закамье Татарстана рассказали в казанском Кремле. В частности, в Нижнекамске поражены отдельные предприятия, а в Тукаевском районе беспилотник попал в частный жилой дом.

Напомним, в утренние часы в сводке Минобороны РФ объявили о сбитии БПЛА над Татарстаном, не уточнив количество уничтоженных объектов.

Зульфат Шафигуллин