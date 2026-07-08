В аэропорту Бугульмы сняли ограничения
Режим действовал почти пять часов. Ранее в Закамской части Татарстана пострадали предприятия и жилой дом
В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.
Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане действовал почти пять часов. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Казани и еще девяти городах республики, все три аэропорта временно закрывались.
Ранее в Закамской части Татарстана после атаки БПЛА пострадали предприятия в Нижнекамске и жилой дом в Тукаевском районе. Есть пострадавшие с легкими травмами.
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