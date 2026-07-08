В аэропорту Бугульмы сняли ограничения

Режим действовал почти пять часов. Ранее в Закамской части Татарстана пострадали предприятия и жилой дом

В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане действовал почти пять часов. Угрозу атаки БПЛА объявляли в Казани и еще девяти городах республики, все три аэропорта временно закрывались.

Ранее в Закамской части Татарстана после атаки БПЛА пострадали предприятия в Нижнекамске и жилой дом в Тукаевском районе. Есть пострадавшие с легкими травмами.

Вадим Вахрушев