«Это сигнал каждому адвокату!»: суд Казани признал Инну Барлеву виновной в помехах правосудию

Ограничив подсудимую в последнем слове, судья провела в совещательной комнате 1,5 часа

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани завершился процесс по обвинению в создании помех правосудию путем публикации видеообращения к прокурору Татарстана, после которого присяжные полностью оправдали обвиняемого в двух убийствах Ибрагима Закиева. Добившуюся такого результата в процессе 2024 года адвоката Инну Барлеву сегодня приговорили к уголовному штрафу в 200 тысяч, передает с места журналист «Реального времени».

— Вам понятен приговор? — уточнила судья Марина Шаронова у осужденной после оглашения резолютивной части.

— Нет, не понятен, — отвечала Инна Барлева.

Второй подсудимый из этого дела пропал в минувшую пятницу — судья на стадии прений вынесла постановление о выделении материалов по обвинению журналиста, публициста и блогера Искандера Сиразиева в отдельное производство, указав, что, по данным на 3 июля, его местонахождение установлено, но участие в процессе невозможно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нюанс в том, что в процессе не предоставлялись и не исследовались никакие документы в подтверждение указанного вывода. Адвокат обвиняемого Андрей Афанасьев 26 июня сообщал — его подзащитного госпитализировали и прооперировали, 3 июля уведомлял — клиента готовят к выписке из больницы Высокогорского района РТ, но ему предстоит реабилитация. Никаких справок из больницы защитник суду не передавал.

Барлева и ее адвокат Владимир Дворяк указывали — раздел дела нарушает право на защиту, ведь обвинение двоим фигурантам предъявляли о действиях в сговоре. И на этом основании вновь заявляли отвод председательствующей по делу судье Марине Шароновой. Всего таких отводов с октября 2025-го было не меньше десятка, при этом, как подчеркивала подсудимая, несмотря на разные основания, в совещательную комнату для вынесения решения об отводе судья удалялась лишь на старте процесса, в последующие разы отказы выносила на месте. Также с десяток раз защита ходатайствовала о необходимости возврата дела прокурору, но и они были отклонены.

Примечательно, что к прениям суд перешел без допроса обоих подсудимых — оба настаивали на продолжении судебного следствия, возврате к незавершенному допросу одного из потерпевших и исследовании объемных доказательств защиты. Суд настоял на оглашении показаний фигурантов на предварительном следствии, в частности протокола по адвокату Барлевой, где она отказывается давать показания, затрагивающие интересы ее клиента Закиева на этапе рассмотрения дела Верховным судом РТ. Речь о повторном процессе — первый оправдательный приговор был отменен.

Реальное время / realnoevremya.ru

Обстановка накалилась так, что пришлось вызывать скорую и Сиразиеву, и Барлевой. При этом после оказания медпомощи судом было объявлено — судебное следствие завершено, стадия ходатайств и представления доказательств миновала.

С учетом лишения права на допрос Барлева пыталась по максиму использовать стадию прений и последнего слова. Последнее суд предоставил ей еще 3 июля, несмотря на то, что обвиняемая просила о перерыве и вызове скорой. Во вызову прибыла реанимационная бригада, медики зафиксировали резкое повышение давления, оказали первую помощь, но сообщили — транспортировкой в больницу они не занимаются, пациентке стоит проехать туда самой. Когда суд возобновил заседание, Инна Барлева попыталась объяснить это судье, но та решила продолжать процесс. Со стороны защиты это было расценено негативно. Финальную речь Барлева продолжила 6 июля, а сегодня суд ограничил ее в этом и удалился в совещательную комнату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее в прениях гособвинитель Михаил Житлов называл вину обоих подсудимых доказанной и запрашивал для адвоката Инны Барлевой уголовный штраф в 500 тысяч рублей, а для публициста Искандера Сираджи — 400 тысяч рублей (с учетом смягчающего обстоятельства — двух детей) — за вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствования интересам правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ) и два эпизода незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни двух свидетелей обвинения (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

Как полагала сторона обвинения, оба преступления адвокат и блогер совершали в сговоре, создавая и публикуя на видеохостинге 50-минутное «Обращение татарского журналиста и писателя к прокурору Татарстана». Этот документальный фильм-расследование по-прежнему доступен для общего просмотра на нескольких ресурсах. В нем от лица «редакции» рассказывается о фабрикации доказательств и нестыковках обвинения по тем убийствам, за которые ранее осудили целую группу, а в 2024-м отдали под суд казанца Ибрагима Закиева, задержанного в Нижнем Новгороде. В розыск его объявили в 2016—2017 годах, при этом упустили момент, что еще в 2012-м тот сменил паспортные данные, отказавшись от имени Ямаш и фамилии Шамсутдинов. Говорит, сделал это после принятия ислама.

По версии СК и прокуратуры, Барлева, осуществлявшая защиту Закиева в Верховном суде Татарстана, предоставляла блогеру фотокопии материалов уголовного дела, а он использовал их при создании фильма. Таким образом в Сети оказались те самые заключения экспертиз о здоровье одного свидетеля Ильгама Сафиуллина, составляющие, согласно обвинению, врачебную тайну. Распространение получили и материалы о службе свидетеля Аделя Сабирова в рядах МВД и увольнении, а также постановление о прекращении его преследования за непричастностью к преступлению по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Эти сведения попали в дело после адвокатского запроса Барлевой в МВД и оглашались в открытом процессе Верховного суда Татарстана, правда, в отсутствие коллегии присяжных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Через два дня после публикации видеообращения, которое, по мнению подсудимого Сиразиева, прокурор РТ так и не посмотрел, коллегия народных судей полностью оправдала Ибрагима Закиева. После чего и было возбуждено дело по заявлениям двух свидетелей обвинения, и материал о нем представлялся в суд апелляционной инстанции с представлением прокуратуры об отмене приговора. Четвертый АСОЮ отправил дело Закиева на пересмотр, но и на повторном процессе коллегия присяжных вновь пришла к выводу об отсутствии веских доказательств вины фигуранта по одному из убийств. При этом второй эпизод признали доказанным, и на основе этого вердикта Верховный суд РТ приговорил Ибрагима Закиева к 19 годам колонии.

Предметом разбирательства Вахитовского суда Казани стали детали первого процесса с присяжными. При этом в деле нет протокола допроса ни одного присяжного, на кого якобы было оказано воздействие.

— Если Инну Барлеву осудят — это будет сигнал каждому адвокату в стране, что активно защищать наших доверителей просто опасно! Что доведение позиции защиты до журналистов — наказуема, а добросовестное исполнение адвокатского долга может обернуться таким делом, — подчеркивал в прениях адвокат Владимир Дворяк.

Защита указывала — в ходе судебного процесса было четко установлено: инициаторами видеообращения к прокурору выступали близкие Закиева, при этом один свидетель прямо утверждал в суде — материалы дела для подготовки этой публикации он получал не от Барлевой, а от первого защитника Закиева по фамилии Султанов. Также были допрошены работавшие над обращением на коммерческой основе Жучков и Крицкий — оба задерживались по этому делу, причем Крицкий какое-то время привлекался в качестве подозреваемого, но позже был переведен в статус свидетеля. В суде этот свидетель утверждал — протокол допроса у следователя подписывал, не читая, поскольку был без очков. Второй указывал — никакого участия в работе над обращением Барлева не принимала и указаний очернить свидетелей дела не высказывала.

В последнем слове подсудимая указывала — именно Жучков и Крицкий были владельцами аккаунтов, на которых размещалось видеообращение к прокурору. При этом аккаунт первого попал в данное дело, а второго — нет. «При чем здесь Барлева?!» — возмущалась обвиняемая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В подтверждение защита ссылалась на доказательство обвинения — аудиозапись беседы Барлевой, Жучкова, Крицкого и Сиразиева в период работы над документалкой. На ней слышно, как адвоката спрашивают — а можно ли итоговый вариант демонстрировать присяжным? «Ни в коем случае!» — возражает Барлева, отмечая, что цель — привлечь внимание надзорного ведомства и общественности, а не воздействовать на коллегию.

Обнародованный в 2024 году фильм отчасти повторяет публикацию 2017—2018 годов, которая вышла во время судебного процесса по делу Рамиля Абдрахманова и других, — Закиев на тот момент находился в розыске. Именно в том фильме впервые обнародовали видеозапись от Ильгама Сафиуллина, на тот момент отбывающего наказание в колонии строгого режима. На ней Сафиуллин сообщает, что на него было указано давление и по указке нерядовых сотрудников БОП МВД Татарстана — в частности, ныне осужденного за коррупцию Ильнара Залялова — он оговорил Абдрахманова. На процессе по делу адвоката и блогера Сафиуллин допрашивался в качестве потерпевшего, но толком не смог пояснить, что недостоверного о нем распространили в обращении. Уверял, что сам не знал о том, что находился на диспансерном учете ввиду пагубной зависимости. При этом делился информацией, что его слова о Залялове и давлении были неправдой, которую он сказал по просьбе неких неустановленных парней в штатском, которые спокойно прошли на территорию свияжской колонии и смогли уединиться с ним в кабинете оперативника.

Почему-то информация об этих явно противоправных действиях не вызвала интереса у прокуратуры и СК и никакого дела возбуждено не было, — указывали адвокаты.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Владимир Дворяк и Владислав Лапинский подчеркивали — не могут считаться личной тайной сведения, которые были разглашены в суде за несколько лет до публикации рассматриваемого видео к прокурору Татарстана. Речь как раз о процессе по Абдрахманову, в ходе которого защита также пыталась довести до присяжных информацию о том, насколько беспристрастными свидетелями по делу об убийствах Морогова и Салахутдинова могут быть бывший сотрудник полиции, которого на старте расследования смерти Морогова задерживали в качестве подозреваемого, а потом освободили за непричастностью, и привлекавшийся за второе убийство и судимый за наркотики фигурант. По мнению Инны Барлевой — присяжные при принятии решения должны были располагать этими данными для оценки показаний свидетелей. У обвинения — иное мнение.

При этом фактов нарушения присяги народными судьями ни в одном из процессов Верховного суда РТ по делу Закиева установлено не было. Более того, при отмене оправдательного приговора по двум убийствам Четвертый АСОЮ в 2024 году ни на какие факты непосредственного воздействия на присяжных не ссылался, указывал на процессуальные нарушения.

Защита уже обнародовала проект обращения в Комитет по правам человека ООН с информацией о фундаментальных нарушениях права на защиту в отдельно взятом процессе Вахитовского райсуда Казани. В нем более 20 пунктов, включая отказ суда в перекрестном допросе свидетеля, оглашение материалов обвинения по инициативе председательствующего и непроцессуальное общение между судьями трех инстанций, которые занимались делом Закиева и делом Барлевой — Сиразиева.