Российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.



В Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ночь на 15 мая поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах ДНР.

Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.

Фото: скриншот Минобороны

14 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о перехвате российскими вооруженными силами тактической ракеты «Точка-У» и трех украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

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Маргарита Головатенко