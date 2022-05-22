В Мариуполе наладили движение общественного транспорта

Фото: кадр видео Минобороны России

В Мариуполе восстановили движение общественного транспорта. Сегодня в городе начали курсировать 12 автобусов, рассказал мэр города Константин Иващенко.

По словам градоначальника, по завершении технического обслуживания и ремонта транспортных средств количество машин на линиях может быть возрасти до 22. Сейчас в Мариуполе функционируют семь маршрутов, объединяющие центр города с его окраинами.

Как отметил Иващенко, также в Мариуполе налажена работа четырех больниц. Работу продолжают и три городские автозаправки, передает ТАСС.

Недавно в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы страны полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным ведомства, сложила оружие и сдалась последняя группа в количестве 531 боевика.

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Диана Жиленкова