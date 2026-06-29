Перевозчики Татарстана прогнозируют рост цен на свои услуги до 30%

Топливный кризис вынуждает транспортников поднять тарифы, что может спровоцировать подорожание потребительских товаров

Фото: Реальное время

Перебои с поставками и подорожание топлива в России спровоцировали рост цен на рынке автоперевозок. Сильнее всего проблемы заметны на юге страны, в Сибири, приграничных областях и на маршрутах в Китай. Очереди и простои на АЗС привели к сокращению суточного пробега машин и увеличению сроков доставки грузов. Как следствие, в Татарстане перевозчики уже начали поднимать стоимость услуг: пока на 5—10%, но в дальнейшем рост может дойти до 30%, считают участники рынка.

«Все равно придется повышать»

Татарстанские перевозчики наряду с федеральными анонсируют повышение тарифов. На отдельных направлениях ставки уже выросли примерно на 5—10%. Как рассказал «Реальному времени» директор транспортной компании «Реверс» и глава профильного комитета ТПП РТ Сергей Сотников, региональные участники рынка также фиксируют рост стоимости топлива и готовятся повышать тарифы на перевозки. По его словам, ситуация затрагивает всех игроков, а сдерживать цены удается лишь временно.

— Конечно, это отразится на всех, — убежден Сергей Сотников. — Топливо сейчас в зависимости от региона подорожало где‑то на 10%, где‑то — на 20%. Соответственно, если треть составляющей нашего тарифа — это топливо, то как минимум на 5% вырастет цена услуги у автоперевозчиков.

Другие участники рынка полагают, что расценки транспортных компаний могут увеличиться еще больше. «На Урале и в Сибири вообще беда с топливом, из‑за дефицита машины порой стоят сутками. Поэтому перевозчики вынуждены поднимать тарифы. Кто‑то — сразу, кто‑то — чуть позже, но повышают все в той или иной степени. Я не думаю, что речь о росте в 5—10%. По моей оценке, повышение составит от 10% до 30%", — заявил Ильшат Бикбаев, владелец казанского парка грузовых автомобилей и директор ООО «Автопарк 16».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом рост затрат не ограничивается только горючим, говорят перевозчики. Следующим шагом может стать удорожание сопутствующих позиций, например моторного масла. «Масло у «Лукойла» уже подорожало. Скажем так, это первые шаги. Что будет дальше — не знаем», — добавил Сотников. Компании стараются сгладить эффект: если цены с заказчиками согласованы на квартал вперед, их поднимают постепенно. «Но это недели две—три продержаться, а потом все равно придется повышать», — признался он. Для разовых заявок новые расценки применяют сразу, закладывая текущую стоимость топлива.

Автоперевозки в Татарстане могут подорожать почти на треть

Доля топлива в расходах на грузоперевозки достигает 30%, поэтому даже 10‑процентный рост цен на горючее может увеличить себестоимость магистральной перевозки на 3%. Если ситуация не изменится, повышение тарифов станет повсеместным, считают в отрасли: большинство перевозчиков и так работают на грани рентабельности. В Татарстане в минувшем году потерпели крах многие транспортные компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Бикбаева, ситуация в транспортной сфере развивается по принципу «снежного кома» — сбой в одном звене мгновенно отражается на всей цепочке: «Машины ведь должны ездить, не стоять без топлива. А если где‑то сбой произошел, в одночасье его разрешить невозможно. Поэтому рост тарифов на перевозки на 10% — самый оптимистичный прогноз, я считаю более реалистичным повышение на 20—30%».

Тем не менее быстро отбить свои потери из-за возросших затрат на топливо транспортным компаниям не удастся, считает представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани Александр Линдваль:

— Дело в том, что условия контрактов так просто не меняются — это всегда совместная работа с заказчиками, а они зачастую не готовы идти навстречу. В итоге есть риск, что перевозчикам какое‑то время, до повышения своих расценок, придется работать в убыток. Во многих местах горючего просто нет, а объемов, которые сейчас отпускают — 200 литров на грузовик, — критически не хватает. В ряде регионов особенно тяжело, например в Забайкалье, где машины стоят сутками.

По оценке спикера, «справедливым» сейчас был бы рост тарифов автоперевозчиков примерно на 12% — «и это только для начала, чтобы избежать волны банкротств в отрасли». Часть игроков рынка уже заложила повышение тарифов на уровне 5—10%, некоторые готовятся к еще большему удорожанию своих услуг. При этом ситуация крайне нестабильна: то, что актуально сегодня, через неделю может измениться.

«Рост потребительских цен увидим уже в июле-августе»

Рост тарифов на автоперевозки — важный фактор, который может подстегнуть общий рост цен на товары широкого потребления. По мнению участников рынка, это станет заметно уже через месяц.

— Важно понимать, что рост стоимости топлива влияет не только на перевозки — он проходит через все стадии производства. Каждый литр молока, каждая деталь — все это нужно привезти на ферму, на завод, к переработчику, обработать и доставить дальше. В результате конечная цена продукта существенно увеличивается. Скорее всего, заметный рост потребительских цен мы увидим уже в июле-августе. Эффект будет не мгновенным, но системным, — считает Александр Линдваль.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Мы можем увидеть такую инфляцию, а потом у нас выскочит регулятор и скажет: «Видите, инфляция?» — и опять повысит ставку рефинансирования», — согласен с коллегой Сергей Сотников. Доля транспортных расходов в структуре цены продукции достаточно заметна. По оценкам экспертов, в сегменте товаров народного потребления она может достигать 20%. С подорожанием услуг перевозчиков растет и эта статья расходов, так что ретейлеры частично перекладывают нагрузку на конечного потребителя.

— Рост транспортных издержек неизбежно скажется на стоимости товаров, — подтверждает Ильшат Бикбаев, — Прямого мгновенного скачка цен на полках не будет, но накопительный эффект проявится уже к августу — сентябрю. Торговые сети не смогут поднять цены на социально значимые товары, значит, какая‑то часть удорожания ляжет на другие продукты.

«У нас должно быть топливо на черный день»

География топливной проблемы неравномерна: наибольшие перебои наблюдаются на юге России и в Сибири. В Татарстане и в соседних регионах, в радиусе до Нижнего Новгорода, обстановка относительно стабильная. При этом на отдельных участках рынка уже фиксируют крайние проявления дефицита: «На юге тяжелая ситуация, люди там и по 120 рублей цены на топливо видели», — рассказывают эксперты.

скриншот с сайта Яндекс.карты

При этом прогнозировать динамику цен сложно из‑за множества неопределенных факторов, в том числе из-за возможных сбоев на нефтеперерабатывающих заводах. В качестве системной меры в отрасли называют необходимость государственного регулирования топливного рынка: «Снабжение топливом — стратегический вопрос. Без него ничего возить не сможем. Если мы неделю‑две постоим, экономика страны парализуется». В пример приводят практику других стран: «В Китае стратегический запас нефти на два года. Могут вообще не добывать и не покупать. У нас тоже должен быть стратегический запас. У нас должно быть топливо на черный день».

В условиях неопределенности в топливной сфере многие перевозчики стали отказываться от дальних рейсов и переходить на короткие маршруты в пределах 100—150 км от города. Некоторые компании ищут альтернативные маршруты, например через Казахстан, хотя здесь сталкиваются со сложностями при таможенном контроле.

Оптимизация маршрутов и создание запасов топлива требуют серьезных инвестиций. Между тем альтернативы автотранспорту практически нет: железнодорожный транспорт не сможет забрать значительную часть грузов из‑за меньшей гибкости и сроков доставки. Лишь на отдельных длинных маршрутах, например с Дальнего Востока в европейскую часть России, перевозки по ж/д частично компенсируют нагрузку. Но в условиях общего роста логистических издержек и дефицита контейнеров в Китае автоперевозки остаются основным вариантом для большинства клиентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Путин: в июле производство топлива должно превысить июньские показатели

Индекс производства нефтепродуктов в России упал на 13,5% по сравнению с маем 2025 года, следует из данных Росстата. Ряд российских регионов в прошедшем месяце пережили атаки ВСУ на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Росстата, автомобильный бензин в России в мае за месяц вырос в цене на 0,9%, а в годовом выражении — на 12,9%. В отрасли связывают это повышение и с сезонными факторами — с наступлением лета спрос на нефтепродукты традиционно растет.

На фоне локального дисбаланса на внутреннем топливном рынке с появлением очередей на АЗС и ограничениями по продаже горючего в ряде регионов России накануне Владимир Путин провел совещание с участием представителей правительства и отрасли, в том числе главы «Газпрома» Алексея Миллера. Президент признал сложности: очереди есть, нужную марку бензина не всегда легко найти, при этом он подчеркнул, что дефицит в целом некритичен.

Среди причин Путин назвал внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе после ударов по инфраструктуре, высокий летний спрос, связанный с туризмом и сельхозработами, а также ажиотаж, когда люди начинают скупать топливо впрок. В качестве мер стабилизации президент назвал наращивание предложения, поддержание экономически обоснованных цен, временный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассмотрение аналогичного запрета для дизельного топлива, создание круглосуточного штаба для мониторинга ситуации и особый акцент на обеспечении топливом сельхозпроизводителей.

— Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры, — заявил Путин и позже добавил: — Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.

Руководители крупных профильных компаний участвовали в обсуждении конкретных шагов по стабилизации рынка — в частности, речь шла о координации производственных планов и возможностей увеличения поставок на внутренний рынок.