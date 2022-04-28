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Служба внешней разведки: Польша намерена взять под контроль западные области Украины

13:40, 28.04.2022 6 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
Служба внешней разведки: Польша намерена взять под контроль западные области Украины
Фото: kremlin.ru

Польша хочет раскола Украины

США и Польша на фоне спецоперации России прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими владениями» на Украине. Такое заявление сегодня сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на основе сведений, которые поступают в СВР.

Первым этапом на пути «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». Сейчас Польша обсуждает с администрацией Байдена модальности миссии, которая пройдет без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Фото: pixabay.com

Войска, согласно заявлению Нарышкина, разместят в тех частях Украины, где минимальна угроза непосредственного столкновения с российскими военными. Среди боевых задач — постепенный перехват у украинской нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Власти Польши надеются на то, что превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны — вследствие этого Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы».

Нарышкин отметил — речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав Польши.

Польские спецслужбы уже ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам, отметил Нарышкин.

США видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине

В начале апреля Нарышкин заявлял — США видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине. По его словам, американские «стратеги» подчеркивают, что НАТО должна постараться превратить страну «в некое подобие Афганистана». Российская спецоперация однозначно положит конец попыткам превращения Украины в русофобское марионеточное государство.

Фото: kremlin.ru

— Специальная военная операция России явилась настоящим моментом истины для русского мира, твердо заявившего о готовности до конца отстаивать свое право на самобытное существование перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии, расширении НАТО, политике «либерального интервенционизма» и ЛГБТ-пропаганде, — говорится в статье Нарышкина для журнала «Национальная оборона».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ОбществоВластьПроисшествия

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 комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 15:13
    Польша всегда недружественно к нам относилась
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  • Анонимно 15:20
    Кто вам верит?
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    Анонимно 16:42
    Я
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  • Анонимно 16:09
    Украинцев заставят говорить только на польском языке?
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    Анонимно 16:42
    Скорее поляки на украинском заговорят, столько там беженцев
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  • Анонимно 16:58
    На самом деле если Украину разделить - то война закончиться. Каждая страна сама позаботиться о свое части.
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