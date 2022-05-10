Войска ЛНР вышли на административную границу республики

Фото: кадр видео Минобороны

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) при поддержке российских военных вышла на административную границу республики. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.



Войска ЛНР вышли на границу, завершив зачистку Попасной и прорвав глубоко эшелонированную оборону противника. В результате наступления уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

В воздушном бою в Харьковской области 9 мая сбит самолет СУ-25 ВС Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России за минувшую ночь поразили 16 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили ракету «Точка-У» над территорией ДНР. Ракетные войска поразили пять складов боеприпасов и 33 пункта управления ВСУ, уничтожив до 380 националистов, проинформировали в Минобороны РФ.

Фото: кадр видео Минобороны

В понедельник, 9 мая, в Министерстве обороны рассказали, что высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того в ведомстве сообщили о срыве крупной провокации киевского режима по захвату острова Змеиный.

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Маргарита Головтенко