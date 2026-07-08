В Казани мотоциклист умер в больнице после столкновения с Audi A7 на Привокзальной улице

По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу

В Казани водитель мотоцикла скончался после ДТП с автомобилем Audi A7. Авария произошла 3 июля, около 19:15, напротив дома №1 на улице Привокзальной, сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda двигался со стороны улицы Богатырской в направлении улицы Бирюзовой, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там мотоцикл столкнулся с автомобилем Audi A7 под управлением женщины 1981 года рождения.

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Позже из медицинского учреждения поступила информация о его смерти.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Госавтоинспекции, оба водителя имели значительный стаж управления транспортом и в последние два года не привлекались к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

— Лето — сезон мотоциклов, и их количество на улицах значительно увеличивается. Мотоцикл из-за своих габаритов и скорости может быть менее заметен в потоке транспорта. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и сохранения жизней просим вас быть предельно внимательными и осторожными, — сказано в сообщении ГАИ Казани.

Ранее в Казани мотоцикл сбил пешеходов после столкновения с автомобилем, не уступившим ему дорогу. Водитель мотоцикла погиб, еще трое — пассажирка мотоцикла и двое пешеходов — доставлены в больницу. Материалы по факту ДТП с тяжкими последствиями переданы в ГУ МВД по РТ.

Наталья Жирнова