Путин заявил, что солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над Россией

Начало специальной операции предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. Ее предотвратили российские солдаты и офицеры, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания.



— Они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям.

Все задачи специальной военной операции на Украине будут безусловно выполнены. Она обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, российского Крыма и всей России, приводит ТАСС его слова.

Путин считает, что Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с Россией. Также он высказал мнение, что оппонентам России в мире не нужна такая большая страна.

Вчера министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором. Его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат.



На прошлой неделе директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, завершится, когда будут устранены угрозы из-за освоения Украины НАТО. Она проходит в соответствии с намеченным планом.



Татьяна Леухина