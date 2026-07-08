Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане отменен спустя почти пять часов

Ограничения действовали почти пять часов — с 03.28 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане отменен спустя почти пять часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения действовали с 03.28 мск до 08.20 мск. Также на территории Казани и еще девяти городов Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Временно закрывали все три аэропорта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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