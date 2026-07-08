Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане отменен спустя почти пять часов
Ограничения действовали почти пять часов — с 03.28 мск
Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане отменен спустя почти пять часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали с 03.28 мск до 08.20 мск. Также на территории Казани и еще девяти городов Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Временно закрывали все три аэропорта.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массированной атаке беспилотников на Нижнекамский район республики.
В утренние часы в сводке Минобороны РФ объявили о сбитии БПЛА над Татарстаном, не уточнив количество уничтоженных объектов
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».