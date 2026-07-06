В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности
В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Заинск, Нижнекамск. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.
Жителей этих городов просят принять меры безопасности.
На всей территории Татарстана с 04.18 мск действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.
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