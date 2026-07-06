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В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

06:39, 06.07.2026

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности

В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Заинск, Нижнекамск. Соответствующая информация опубликована в официальном приложении МЧС.

Жителей этих городов просят принять меры безопасности.

На всей территории Татарстана с 04.18 мск действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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