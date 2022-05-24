Шойгу: Россия замедляет темпы спецоперации на Украине ради эвакуации мирных граждан

Фото: кадр видео Минобороны России

Россия намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине. Это делается для обеспечения эвакуации и отсутствия жертв среди мирных граждан, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

— Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: mil.ru

По словам министра, российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от Вооруженных сил Украины. Там могут находиться мирные граждане, добавил глава ведомства.

По данным Минобороны, за последние сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 13 428 человек, в том числе 930 детей. Всего с начала спецоперации в страну прибыли 1,4 млн переселенцев.



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Диана Жиленкова