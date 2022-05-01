В Мариуполе военные следователи зафиксировали факт затопления гражданских судов
В Мариуполе военные следователи СК России зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту и прилегающей береговой линии. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следователи осмотрели акваторию и территорию порта, военный катер ВМС Украины «Кременчуг», брошенный у причала, и остов военного корабля «Донбасс», уничтоженного пожаром.
В четверг начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что 75 иностранных судов из 17 государств остаются заблокированными в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и Мариуполя.
Вчера СМИ сообщили об эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей в количестве 25 человек. Среди них — 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.
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