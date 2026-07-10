В Иране завершилась церемония погребения Али Хаменеи

Церемония прошла в присутствии сотен тысяч паломников.

Церемония погребения верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в его родном городе Мешхеде. Его тело захоронили в мавзолее имама Резы. Об этом передает корреспондент ТАСС.

— В последний момент из-за количества желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось изменить маршрут до мавзолея. Похоронный кортеж с телом лидера не смог проехать до мавзолея, и пришлось прибегнуть к помощи вертолета, — сообщил корреспондент ТАСС.

Прощание с Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. В траурных мероприятиях участвовали делегации из более чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело находилось в Мосалле Тегерана.

Над Хаменеи и членами его семьи прочитали намаз в присутствии сотен тысяч паломников. Затем прошла церемония погребения в узком кругу, без журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может готовить покушение на него.









Вадим Вахрушев