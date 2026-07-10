В Иране завершилась церемония погребения Али Хаменеи
Церемония прошла в присутствии сотен тысяч паломников.
Церемония погребения верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в его родном городе Мешхеде. Его тело захоронили в мавзолее имама Резы. Об этом передает корреспондент ТАСС.
— В последний момент из-за количества желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось изменить маршрут до мавзолея. Похоронный кортеж с телом лидера не смог проехать до мавзолея, и пришлось прибегнуть к помощи вертолета, — сообщил корреспондент ТАСС.
Прощание с Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля. В траурных мероприятиях участвовали делегации из более чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело находилось в Мосалле Тегерана.
Над Хаменеи и членами его семьи прочитали намаз в присутствии сотен тысяч паломников. Затем прошла церемония погребения в узком кругу, без журналистов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может готовить покушение на него.
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