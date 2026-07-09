«Нам нужно «налетывать» часы. И не только в небе — везде»

Пленарка «Дрон Экспо — 2026»: Минниханов просит ускориться, Шпак пообещал субсидии для создателей беспилотной техники всех типов

«Я постоянно твержу: нам нужно «налетывать» часы. И не только в небе — везде, где работают автономные системы. Но в ответ слышу: «Пока вы собираетесь налетывать, на нас уже налетают», — сокрушался гендиректор федерального центра «БАС» Максим Авдеев на пленарной сессии «Дрон Экспо — 2026». Российский рынок гражданской беспилотной техники растет слабо — мешают законодательная база, регуляторные ограничения, медленные темпы внедрения разработок. Рустам Минниханов настоял на субсидировании региональных НТЦ не только в части воздушных БПЛА, но и всей беспилотной техники, что и было безоговорочно поддержано Минпромторгом РФ. Что поможет расширить диапазон применения беспилотников на «гражданке» — в материале «Реального времени».

Рынок беспилотных услуг на рейтингах не создать

Главным результатом второго дня международной выставки-форума «Дрон Экспо — 2026» в Казани стало усиление интереса федеральных властей к опыту регионов в «дронификации» собственной экономики. Это выразилось не только в оглашении очередного Национального рейтинга субъектов по уровню проникновения беспилотной техники, но и в готовности федеральных властей взаимодействовать в расширении рынка беспилотных услуг в стране. По официальным данным, спрос на беспилотные грузоперевозки в России превышает предложение, ретейл и логистические компании стремятся массово переходить на автопилоты, но парка недостаточно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем временем федеральные власти ставят задачу довести до 19% объем грузов, перевозимых беспилотным транспортом к 2035 году. Количество автономных фур должно вырасти до 57 тысяч. Вырастет ли рынок беспилотных услуг — будет зависеть от активности отраслевых регуляторов, сошлись участники пленарной сессии, посвященной развитию беспилотной авиации в регионах России. «Даже через силу нам необходимо обязательно сформировать рынок беспилотных услуг. И это делается не чудесными пилюлями, не рейтингами, а практической работой», — отметил гендиректор федерального центра «БАС» Максим Авдеев.

— Наши достижения в сфере беспилотного транспорта уже стали реальностью: с 2023 года грузовики КАМАЗ выполняют коммерческие рейсы на трассе М-11 «Нева», а беспилотные такси в Иннополисе, запущенные еще в 2018 году, стали привычным средством передвижения. В прошлом году жители совершили 15 тысяч поездок, — сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, беспилотные технологии используются в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего в республике работает 37 сценариев использования БПЛА, отмечалось ранее. Большая часть приходится на «Татнефть», где БПЛА применяются от мониторинга трубопроводов до разведки месторождений. «Сетевая компания» использует для наблюдения за сетями, сельхозпроизводители — для обработки полей. Министерство сельского хозяйства использует парк из 37 беспилотников еще и для выявления лесных пожаров и незаконных вырубок, рассказал Минниханов. По его словам, в Университете Иннополис разработаны системы по анализу данных мониторинга возгораний, экологической обстановки, обследование сетей и контроля предприятий.

Иначе говоря, альянс КАМАЗа с российскими разработчиками по запуску беспилотного транспорта стал своеобразным маяком для разворота отрасли в эту сферу, отметил гендиректор Фонда НТИ Вадим Медведев.

Беспилотный КАМАЗ в эксперименте: увернется ли от аварии?

Правила организации беспилотных грузоперевозок в стране в настоящее время формируются, сообщил директор департамента региональной политики и имущественных отношений Минтранса РФ Илья Маленко. По его словам, беспилотные грузовики КАМАЗ активно работают по сети федеральных трасс. Экономия топлива на пилотных этапах доходит до 5%, сообщил он. Беспилотные грузовики работают непрерывно, нет необходимости водителям отдыхать. Это повышает конкурентоспособность беспилотных перевозок на международных транспортных коридорах.

Правда, грузоперевозки осуществляются в рамках эксперимента. «Мы активно взаимодействуем со всеми ключевыми участниками: разработчиками, региональными властями, стратегическими партнерами (включая маркетплейсы) и структурами, отвечающими за доставку. Выводы эксперимента станут основой для дальнейшего совершенствования законодательства», — рассказал он.

Создание специальной дорожной инфраструктуры для беспилотных КАМАЗов не планируется, сообщил Маленко. По его словам, опыт эксплуатации автономных грузовиков доказывает, что инвестиции в инфраструктуру не должны быть приоритетом. «Гораздо эффективнее совершенствовать саму систему управления. Федеральные трассы не перестраивались под беспилотники — развитие шло за счет самих машин и их искусственного интеллекта, который учился избегать аварийных ситуаций», — пояснил он.

Маленко также отметил, что анализ инцидентов совместно с Госавтоинспекцией показал: большинство из них были спровоцированы человеческим фактором. Другие водители зачастую намеренно «проверяли» беспилотники на стрессоустойчивость, провоцируя их на экстренное торможение или маневры.

При этом летная беспилотная доставка нашла пока себя только в очень нишевых направлениях, отметил Илья Маленко. Например, при перевозке «очень экзотических товаров». Это биологические материалы, которые в условиях плотной городской застройки экстренно должны быть доставлены до того или иного пункта, а также медикаменты. Минтранс готов заложить формат такой доставки в федеральное законодательство.

Другое направление развития рынка беспилотных услуг — мультимодальные перевозки, сообщил Илья Маленко.

Минниханов об НТЦ: беспилотные системы работают не только в небе

Пока же российский рынок гражданской беспилотной техники растет слабо — мешают законодательная база и регуляторные ограничения, медленные темпы внедрения разработок, отметили участники сессии. Рустам Минниханов сообщил, что в республике завершается оснащение научно-технического центра БАС стоимостью 1,5 млрд рублей. И поделился сомнениями, почему он должен заниматься только авиационными системами. «Хотел бы обратиться к коллегам. Почему он должен работать в части авиационного направления? Ведь беспилотные технологии внедряются для наземной техники. Если расширить, то и у центра спектр работ увеличится», — сказал он.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак пообещал изменить правила субсидирования научно-производственных беспилотных систем, расширив возможности региональных программ.



— В ближайшее время в правила субсидирования научно-производственных центров беспилотных систем внесем изменения, которые позволят брать в зачет эффективности работы НТЦ разработчиков и производителей других сфер — водных и наземных. Мы давно этого хотели, со всеми согласовали. Осталось документально оформить, мы обязательно это сделаем, — рассказал он.

Законодательное регулирование отрасли не успевает за реалиями, так как сами беспилотные технологии развиваются очень быстрыми темпами. Ничего критичного в этом нет, пояснил Шпак. «Сфера беспилотного транспорта меняется очень быстро. Очевидно, что мы запаздываем с «регуляторикой», с перестройкой логистических цепочек, но в этом никакой трагедии нет», — сообщил он. Он призвал не драматизировать ситуацию, так как некоторое отставание правовой базы от стремительного развития беспилотников — явление вполне закономерное».

Василий Шпак сравнил процесс госрегулирования с благоустройством новой застраиваемой территории, когда подводящие пути асфальтируют по проложенным дорожкам. «Их сначала протаптывают (будущие жители), а потом уже, где удобно — и асфальт кладут и гравий насыпают», — сказал он. Он призвал разработчиков и интеграторов чаще встречаться, после чего власти готовы будут «бетонировать нормативку». При этом он предупредил, что изменения в отрасли будут происходить чаще, чем в какой-либо другой сфере деятельности.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Пока вы собираетесь налётывать, на нас уже налетают».

В заключение вернулись к результатам Национального рейтинга дронификации регионов, объявленного два дня назад на «Иннопроме-2026». Татарстан вошел в число лучших субъектов страны и победил в номинации «Развитый регион 2026», но все-таки не в тройку лидеров. «В последнее время постоянно обсуждают рейтинг. Я постоянно твержу: нам нужно «налетывать» часы. И не только в небе — везде, где работают автономные системы. Но в ответ слышу: «Пока вы собираетесь налётывать, на нас уже налетают», — сокрушался гендиректор федерального центра «БАС» Максим Авдеев.

— Если сейчас активно не начнём налетывать, наезживать и наплавывать в гражданском секторе, то завтра будет довольно тяжело противодействовать налётам и при необходимости делать это самим, — считает он.

А сам рейтинг воспринимается как история про кнут и пряник? «Наверное, не без этого. Но скорее рейтинг дронификации — это скорее попытка посмотреть, что реально происходит с точки зрения лучших практик, и постараться максимально приблизится»,— объяснил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Можно передать какую -то практику, но передать дерзновенное желание самое сложное, — заметил гендиректор федерального центра «БАС», намекая на активность регионов и самих компаний.

— Во время осмотра подошли к одному разработчиков. Замминистра промышленности спрашивает, что надо? — поделился впечатлениями Минниханов. — Ему отвечают — пройти испытания. Когда? Через месяц — ответили ребята. А почему не завтра? Почему через месяц», — призвал он ускоряться. — Время меняется!

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