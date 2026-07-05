Королева людских сердец: Диана в литературном зеркале Кристин Орбан

Книга этой недели — биографический роман французской писательницы Кристин Орбан «Леди Ди»

Фото: Реальное время

На этой неделе, 1 июля, исполнилось 65 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской — женщины, которая превратилась в один из самых узнаваемых культурных образов XX века. Ее жизнь до сих пор обсуждают в документальных фильмах, сериалах, биографиях и романах. Историки спорят о ее влиянии на монархию, исследователи анализируют феномен ее популярности, а писатели продолжают искать ответ на вопрос, кем была настоящая Диана за пределами газетных заголовков и бесконечных фотографий папарацци. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова разбирается, почему спустя почти три десятилетия после смерти образ Дианы продолжает жить в культуре, в том числе в романе Кристин Орбан «Леди Ди».

Бунтарка: как Диана изменила британскую монархию

История Дианы началась вовсе не со сказки о Золушке. Она родилась в аристократической семье Спенсеров, тесно связанной с британским королевским домом. Ее детство прошло в Сандрингеме, где соседями Спенсеров были члены королевской семьи. Однако мировая известность пришла к ней после объявления о помолвке с принцем Чарльзом в феврале 1981 года.

Скромность и застенчивость молодой леди Дианы Спенсер настолько покорили публику, что пресса почти сразу окрестила ее «застенчивой Ди». Свадьбу в соборе Святого Павла посмотрели сотни миллионов зрителей по всему миру, а сама Диана почти мгновенно превратилась в главную знаменитость своего времени. За фасадом сказки, впрочем, скрывались послеродовая депрессия, расстройства пищевого поведения, семейный кризис и постоянное давление прессы, о которых она позднее рассказала в книге Эндрю Мортона и в интервью Мартину Баширу.

Публичный образ Дианы складывался из того, как она научилась использовать собственную известность. За несколько лет «застенчивая Ди» превратилась в одну из главных икон мировой моды. Куратор выставки в Кенсингтонском дворце Элери Линн отметила, что принцесса быстро поняла язык одежды и превратила свой гардероб в инструмент общения с публикой.

Диана, принцесса Уэльская. скриншот с сайта Independent

Диана нарушала придворные правила, выбирала смелые силуэты, сотрудничала с дизайнерами и постепенно создала узнаваемый стиль, который копировали во всем мире. Позже она сознательно упростила гардероб, потому что, по словам Линн, хотела, чтобы журналисты писали не о платьях, а о ее работе.

— Она говорила, что хочет быть рабочей лошадкой, а не цирковой лошадью, — вспоминала исследовательница.

Даже одежду Диана использовала как часть своего гуманитарного послания. Например, она отказалась носить шляпы во время визитов в детские больницы, объяснив, что «в шляпе невозможно обнимать ребенка».

Именно способность соединить публичность с искренним участием в судьбах других людей сделала Диану «народной принцессой». Она поддерживала больных СПИДом, помогала бездомным, посещала госпитали, выступала за запрет противопехотных мин и брала на благотворительные визиты сыновей. Диана хотела, чтобы они понимали «чувства людей, их неуверенность, горе, надежды и мечты».

Журналистка Тина Браун считает, что Диана первой показала, каким может быть современный гуманитарный авторитет. Рядом с больными и нуждающимися она никогда не играла роли, а проявляла «искреннюю, подлинную эмпатию». Королевский историк Кэролин Харрис добавляет, что, пожимая руки больным СПИДом и обнимая пострадавших детей, Диана фактически возродила старую традицию «исцеляющего прикосновения» монархов, но придала ей современный гуманистический смысл.

После смерти принцессы именно эта способность говорить с людьми без придворной дистанции закрепила за ней имя «Королевы людских сердец» и превратила Диану из исторической фигуры в культурный миф.

Культурный миф: от документальной хроники до эмоционального образа

Если при жизни Диана была одной из самых фотографируемых женщин в мире, то после гибели ее образ окончательно вышел за пределы истории британской монархии и превратился в самостоятельный культурный феномен. Сегодня принцесса Уэльская существует сразу в нескольких измерениях: как реальный исторический персонаж, как медийная знаменитость, как символ гуманизма и как литературный и кинематографический образ.

Каждое новое поколение авторов стремится заново рассказать ее историю, смещая акценты от семейной драмы и конфликта с королевским двором до размышлений о цене славы, одиночестве и поиске собственной свободы. Диана стала фигурой, через которую современная культура говорит о взаимоотношениях личности и власти, публичности и частной жизни.

Элизабет Дебики в роли Дианы в сериале «Корона» (2022—2023). Скриншот с сайта The Hollywood Reporter

Одним из главных инструментов такого переосмысления стало кино. Создатели художественных фильмов и сериалов все реже стремятся к буквальной реконструкции событий, предпочитая исследовать внутренний мир принцессы. Так, сериал «Корона» (2016—2023) превратил историю Дианы в часть масштабного повествования о британской монархии и столкновении человеческих чувств с безличным государственным институтом. А фильм «Спенсер» (2021) Пабло Ларраина сконцентрировался на нескольких рождественских днях начала 1990-х, превратив их в психологическую притчу о женщине, которая пытается вырваться из «золотой клетки». Обе картины, несмотря на различие художественных методов, сходятся в одном: Диана предстает прежде всего человеком, а не символом короны.

Не менее разнообразен и литературный портрет принцессы. Одни авторы стремятся максимально приблизиться к документальной правде, как это сделал Эндрю Мортон в книге «Диана. Ее подлинная история» (1992), созданной при непосредственном участии самой принцессы. Другие, подобно Тине Браун в «Диане» (2007), рассматривают ее судьбу в широком историческом и культурном контексте, показывая, как личная история принцессы изменила представления о современной монархии. Постепенно вокруг Дианы сформировался целый корпус книг — биографических, исторических и публицистических — каждая из которых предлагает собственную интерпретацию ее характера и наследия.

Однако со временем документального повествования оказалось недостаточно. Там, где биограф ограничен фактами, художественная литература получает возможность обратиться к эмоциям, внутренним переживаниям и тем вопросам, на которые история уже не способна дать однозначный ответ. Образ Дианы все чаще становится основой для романов, в которых реальные события соединяются с авторским воображением.

Такая литература пытается понять, что чувствовала женщина, оказавшаяся в центре беспрецедентного общественного внимания и одновременно переживавшая глубокое личное одиночество. Именно в этом пространстве между историей и художественным вымыслом рождается новая литературная Диана — живая героиня, способная говорить с читателем языком чувств.

Кристен Стюарт в роли Дианы в фильме «Спенсер» (2021). скриншот с сайта Film.ru

К этой традиции принадлежит и роман Кристин Орбан «Леди Ди» (2025). Французская писательница сознательно отказалась от жанра биографии. Ее интересуют внутренние переживания женщины, которую весь мир привык воспринимать через объективы фотокамер и газетные заголовки. Орбан обращается к Диане не как к исторической фигуре или поп-культурной иконе, а как к человеку, оказавшемуся в плену собственной легенды.

Не принцесса, а женщина: Диана в романе Кристин Орбан

Кристин Орбан давно пишет о женских судьбах, ее всегда привлекали героини с сильным характером и внутренними противоречиями. Поводом для написания романа стала театральная постановка повести Артура Шницлера «Фройляйн Эльза». После спектакля Орбан решила, что Диану тоже необходимо показать «изнутри», так же, как Шницлер раскрывал внутренний мир своей героини.

Писательница специально ждала почти тридцать лет после смерти принцессы. По ее словам, только время позволило понять, «как эта маленькая англичанка стала самым популярным человеком в мире». Ее не интересовала очередная биография. Она хотела, как сама объясняет, «стать Дианой» и понять источник ее страдания.

Орбан выбрала необычную форму. Роман «Леди Ди», вышедший в России в марте 2026 года, полностью построен как внутренний монолог. Автор говорит голосом самой Дианы и прослеживает ее путь от детства до знаменитого интервью BBC 1995 года. История начинается с момента, когда мать Дианы оставляет семью. Орбан считает, что именно это чувство покинутости определило дальнейшую жизнь героини. Не случайно писательница сохранила в оригинальном названии (Mademoiselle Spencer) девичью фамилию принцессы.

— «Леди Ди» отражает сопротивление женщины, которая отказывается принять навязанную ей личность — жены, будущей королевы, нелюбимой супруги. По сути, это вполне обычная семейная драма, только разворачивается она при британском королевском дворе, — объяснила писательница.

Реальное время / realnoevremya.ru

В центре романа находится не хроника известных событий, а переживания молодой женщины, которая постепенно понимает, что ее выбрали не ради любви. Орбан показывает Диану семнадцатилетней девушкой, очень застенчивой и почти без жизненного опыта. Она не знала мужчин и верила в прекрасного принца, поэтому разочарование следовало за разочарованием, пока накануне свадьбы Диана не захотела отказаться от брака. В книге появляется и эпизод разговора с сестрой, которая убеждает ее не отступать:

— Королевишна, уже слишком поздно. Тебе больше некуда отступать, твое лицо украшает все чашки в нашем королевстве.

История «сказочной свадьбы» превратилась в историю выбора, который постепенно перестает быть выбором. Этот взгляд определяет и образ самой Дианы. Орбан последовательно снимает с нее статус иконы и рассматривает прежде всего человека. Для этого она внимательно изучила интервью, письма, публичные выступления и даже язык тела принцессы. «Когда Диана опускает глаза, плачет или прячется за челкой, она очень многое рассказывает о своем состоянии», — рассказала писательница в интервью Radio France.

Орбан выводит Диану из глянцевого образа и показывает, что происходит внутри. Писательница словно устанавливает внутреннюю камеру, которая прослеживает путь Дианы от звездной славы до эмоциональных шрамов, от мировой популярности до интервью BBC, где принцесса впервые открыто рассказала о своей жизни.

Кристин Орбан соединяет документальную основу с художественным вымыслом. Она пытается восстановить внутреннюю логику поступков своей героини. В романе появляются реальные эпизоды: медовый месяц, фотографии Камиллы, выпавшие из дневника Чарльза, самоповреждения Дианы, ее борьба с одиночеством. Однако они важны не сами по себе, а как повод показать эмоциональное состояние героини. Одна из самых сильных сцен — размышления о собственном положении в королевской семье:

— Меня выбрали за родословную: я породистое животное, под стать королевским корги, взятым из хорошего питомника и осмотренным лучшим ветеринаром.

Французская писательница Кристин Орбан. скриншот с сайта Ouest France

«Леди Ди» трудно назвать еще одной биографией принцессы, хоть и художественной. Орбан сознательно идет на субъективность и не скрывает этого. Она ищет не новые факты, а «душу» Дианы. Роман не претендует на документальную точность, в нем много субъективных психологических реконструкций. Однако именно этим он отличается от большинства книг о принцессе Уэльской. И чем дальше во времени отдаляется реальная Диана, тем заметнее она превращается в фигуру, через которую писатели говорят о свободе, одиночестве и цене общественного восхищения.

Издательство: «Бель Летр»

Перевод с французского: Варвара Латышева

Количество страниц: 252

Год: 2026

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

