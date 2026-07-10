Смерч в Башкирии повредил линии электропередачи и сети газоснабжения

В районе ввели режим повышенной готовности

Смерч в Башкирии. Фото: скриншот видео ТАСС

В сети появилось видео смерча, который прошел рядом с деревней Ургуново в Учалинском районе Башкирии. По данным главы администрации муниципалитета Руслана Гилязетдинова, в результате стихии были повреждены линии электропередачи и кровли нескольких зданий.

— Десять домов остались без газоснабжения, — заявил глава администрации.

В Учалинском районе ввели режим повышенной готовности для усиленной работы коммунальных и аварийных служб.



Ранее в трех городах Башкирии вводили режим «черного неба».

Вадим Вахрушев