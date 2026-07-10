Смерч в Башкирии повредил линии электропередачи и сети газоснабжения
В районе ввели режим повышенной готовности
В сети появилось видео смерча, который прошел рядом с деревней Ургуново в Учалинском районе Башкирии. По данным главы администрации муниципалитета Руслана Гилязетдинова, в результате стихии были повреждены линии электропередачи и кровли нескольких зданий.
— Десять домов остались без газоснабжения, — заявил глава администрации.
В Учалинском районе ввели режим повышенной готовности для усиленной работы коммунальных и аварийных служб.
Ранее в трех городах Башкирии вводили режим «черного неба».
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