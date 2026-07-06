Глава СКР хочет возбудить дело против судьи из Казани Марселя Гафарова

Претензии Александра Бастрыкина в адрес казанца касаются периода службы в МВД Татарстана

Фигурантом уголовного дела в будущем может стать мировой судья по Московскому району Казани Марсель Гафаров. С представлением по нему в адрес Высшей квалифколлегии судей России обратился Александр Бастрыкин, глава СКР. По данным источников «Реального времени», Гафарова хотят привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий на посту начальника отдела угрозыска МВД Татарстана.

По некоторым данным, уголовное дело возбудили более полугода назад — в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в организации и проведении незаконных оперативно-разыскных мероприятий. Детали не разглашаются. Но, как отмечают источники «Реального времени», именно на причастность к этим действиям следователи СК хотят проверить действующего мирового судью участка №4 по Московскому району Казани.

На этот пост Марсель Гафаров был избран Госсоветом Татарстана в декабре 2023-го — сроком на три года. Годом ранее он ушел в отставку с поста начальника «убойного» отдела управления угрозыска МВД Татарстана. В угрозыске он отслужил два десятка лет и за это время участвовал в раскрытии многих резонансных дел о тяжких преступлениях. В частности, занимался разработкой группировок «Кусковские» и «Мамшовские» в Нижнекамске. Адвокат в интересах фигурантов последней даже пыталась подставить Гафарова со взяткой в 1 млн рублей, но в итоге сама оказалась за решеткой. Коллеги из смежных ведомств считали полковника Гафарова крепким профессионалом.

По данным источников «Реального времени», еще на прошлой неделе мировой судья получил звонок из Москвы с приглашением на заседание ВККС. После чего принял решение — уйти на СВО.

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