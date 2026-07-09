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В РТ сложилась одна из самых низких закупочных цен в России на сырое молоко

13:09, 09.07.2026

В Союзе производителей молока считают, что себестоимость производства молока может превысить планку рентабельности

В РТ сложилась одна из самых низких закупочных цен в России на сырое молоко
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сложилась одна из самых низких закупочных цен на сырое молоко в России, сообщил глава республиканского Союза производителей молока Денис Пирогов на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола, посвященного проблемам отрасли.

Он высказал опасение, что может возникнуть ситуация, когда себестоимость производства молока превысит планку рентабельности из-за происходящего уже несколько лет непрерывного роста базовых затрат.

Ранее «Реальное время» писало, что повышение НДС на продукцию с заменителем молочного жира не помогло фермерам вырваться за черту рентабельности, а Марат Зяббаров, объясняя причины падения закупочных цен на молоко, в качестве одной из них назвал снижение покупательной способности населения.

Инна Серова

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