В РТ сложилась одна из самых низких закупочных цен в России на сырое молоко

В Союзе производителей молока считают, что себестоимость производства молока может превысить планку рентабельности

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане сложилась одна из самых низких закупочных цен на сырое молоко в России, сообщил глава республиканского Союза производителей молока Денис Пирогов на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола, посвященного проблемам отрасли.

Он высказал опасение, что может возникнуть ситуация, когда себестоимость производства молока превысит планку рентабельности из-за происходящего уже несколько лет непрерывного роста базовых затрат.

Ранее «Реальное время» писало, что повышение НДС на продукцию с заменителем молочного жира не помогло фермерам вырваться за черту рентабельности, а Марат Зяббаров, объясняя причины падения закупочных цен на молоко, в качестве одной из них назвал снижение покупательной способности населения.

Инна Серова