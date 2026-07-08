В Набережных Челнах в Каме утонул 15-летний подросток

Участок, где произошла трагедия, не был предназначен для купания

В Набережных Челнах проводится проверка после гибели подростка на реке Каме. По предварительным данным, днем 8 июля в поселке Чаллы Яр 15-летний подросток утонул во время нахождения на берегу реки. Об этом сообщила прокуратура РТ.



Участок, где произошла трагедия, не был предназначен для купания. На место происшествия выехал заместитель прокурора города Марат Шрша. Обстоятельства случившегося устанавливаются.



UPD: «Тело ребенка 2010 г.р., найденного в 2 метрах от берега на глубине 5 метров», — сообщили в МЧС.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели сапбордиста: 22-летняя девушка без прав сбила трех сапбордистов при парковке гидроцикла. Погиб 35-летний мужчина. Он, получив удар в область головы и оказавшись в воде, утонул.

Наталья Жирнова