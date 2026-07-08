Мэр Нижнекамска — об атаке БПЛА на предприятия: ситуация находится под контролем
Радмир Беляев призвал жителей района сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников
Ситуация после массовой атаки БПЛА на предприятия Нижнекамска находится под контролем. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев.
Градоначальник рассказал о повреждениях на отдельных предприятиях Нижнекамска. Все экстренные и специальные службы города работают над оперативным устранением последствий атаки БПЛА.
— Сегодня в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Тяжелых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие с травмами легкой степени. Хочу заверить, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно и делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей и восстановления работы объектов, — написал Беляев.
Мэр Нижнекамска призвал жителей района сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.
Ранее о последствиях массированной атаки БПЛА на Закамье Татарстана рассказали в казанском Кремле. В частности, в Нижнекамске поражены отдельные предприятия, а в Тукаевском районе беспилотник попал в частный жилой дом.
Напомним, в утренние часы в сводке Минобороны РФ объявили о сбитии БПЛА над Татарстаном, не уточнив количество уничтоженных объектов.
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