Мэр Нижнекамска — об атаке БПЛА на предприятия: ситуация находится под контролем

Радмир Беляев призвал жителей района сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников

Фото: Альберт Муклаков

Ситуация после массовой атаки БПЛА на предприятия Нижнекамска находится под контролем. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев.

Градоначальник рассказал о повреждениях на отдельных предприятиях Нижнекамска. Все экстренные и специальные службы города работают над оперативным устранением последствий атаки БПЛА.

— Сегодня в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Тяжелых последствий удалось избежать. Есть пострадавшие с травмами легкой степени. Хочу заверить, что ситуация находится под контролем, все службы работают слаженно и делают все необходимое для обеспечения безопасности жителей и восстановления работы объектов, — написал Беляев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Мэр Нижнекамска призвал жителей района сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Ранее о последствиях массированной атаки БПЛА на Закамье Татарстана рассказали в казанском Кремле. В частности, в Нижнекамске поражены отдельные предприятия, а в Тукаевском районе беспилотник попал в частный жилой дом.

Напомним, в утренние часы в сводке Минобороны РФ объявили о сбитии БПЛА над Татарстаном, не уточнив количество уничтоженных объектов.

Зульфат Шафигуллин