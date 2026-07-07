Сильный ветер повалил пять деревьев в Казани, один автомобиль поврежден

Еще одно дерево упало в Лаишевском районе

Фото: Артем Дергунов

В Казани сильными порывами ветра повалило пять деревьев — пострадавших в результате происшествий нет, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана, 7 июля в республике отмечался сильный ветер с порывами до 15—20 м/с, а также гроза и локально град.

К 18:30 мск в связи с усилением ветра до 17 м/с в Казани было зафиксировано падение пяти деревьев: в жилом массиве Дербышки, на улицах Коллективной, Комарова, Новаторов и Гагарина. В результате происшествия на улице Гагарина поврежден легковой автомобиль.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Еще одно дерево упало в Лаишевском районе. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что засоренные ливневки стали причиной подтоплений после сегодняшнего ливня в Казани. За 20 минут — с 14:10 до 14:30 — в столице Татарстана выпало около 5 мм осадков.

Наталья Жирнова