Татарстан передал более 40 тонн подарков подразделениям воздушно-десантных войск России на Украине

Делегация Татарстана передала более 40 тонн подарков подразделениям воздушно-десантных войск России, участвующим в специальной военной операции на Украине. Делегацию возглавил заместитель премьер-министра республики — полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин. В ее состав вошли глава Тетюшского района республики, ветеран спецназа Рамис Сафиуллов и управляющий делами полпредства РТ Рустэм Амирханов.



Груз сформировали в Татарстане и Москве. В него вошли предмеры первой необходимости, а еще национальные сладости — татарское угощение чак-чак.

Делегация встретилась с личным составом, ознакомилась с условиями проживания военнослужащих, пообщалась с земляками — выходцами из республики. Передовым военнослужащим вручили памятные подарки и именные командирские часы производства Чистопольского завода.

Церемония награждения состоялась во время торжественного построения, посвященного 9 Мая. Груз собрали главы трех районов республики — Тетюшского, Арского, Сабинского, в этом участвовала компания ОАО «Ак Барс Холдинг», руководитель Иван Егоров — ветеран ВДВ, генеральный директор ООО ПК «Агромастер» Ильгиз Исламов, генеральный директор компании «Хотнинская» Ванил Аскаров, меценат из подмосковного Домодедово Феликс Жамалиев.

С 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 17 567,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Проведены 967 гуманитарных акций.

Маргарита Головатенко