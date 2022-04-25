Российский посол в США заявил, что военная помощь Киеву от Вашингтона не способствует урегулированию ситуации

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет военной помощи Вашингтона для Украины на 800 миллионов долларов не способствует дипломатическому урегулированию ситуации. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Вопрос накачки режима Киева вооружением не может быть воспринят, кроме как негативно, ни в России, ни в других странах. То, что делают американцы, говоря журналистским языком, подливают масло в огонь, — сказал он.

Фото: pixabay.com

21 апреля замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев заявил, что Россия рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины в качестве законных военных целей. Он отметил, что заявления США о дополнительной военной поддержке Киеву вызывают у России «растущую тревогу».

В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники. Также администрация направит на следующей неделе Конгрессу США дополнительный запрос на увеличение военной помощи Украине. Кроме того, США предоставят ей дополнительную прямую экономическую помощь в размере $500 млн.



Максим Кокунин