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Происшествия

Более 430 беспилотников уничтожено на подлете к Москве

08:26, 07.07.2026

Большинство из них сбиты на дальних подступах к столице, 36 — на подлёте к столице России

Силы ПВО за ночь перехватили более 430 беспилотников, направлявшихся к Московскому региону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, — написал мэр города в мессенджере «Макс».

По его словам, 36 БПЛА уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

Напомним, 18 июня украинские беспилотники атаковали московский нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод».

Вадим Вахрушев

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Происшествия

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