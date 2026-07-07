Более 430 беспилотников уничтожено на подлете к Москве
Большинство из них сбиты на дальних подступах к столице, 36 — на подлёте к столице России
Силы ПВО за ночь перехватили более 430 беспилотников, направлявшихся к Московскому региону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, — написал мэр города в мессенджере «Макс».
По его словам, 36 БПЛА уничтожены непосредственно на подлете к Москве.
Напомним, 18 июня украинские беспилотники атаковали московский нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод».
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