Над Татарстаном сбили вражеский БПЛА — Минобороны РФ
В ведомстве не стали уточнять количество сбитых над республикой беспилотников.
В период с 20.00 мск 7 июля по 07.00 мск 8 июля над Татарстаном сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.
В ведомстве не стали уточнять количество сбитых над республикой беспилотников.
Всего за ночь и утренние часы над территорией России уничтожили 415 украинских БПЛА.
Напомним, ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массовой атаке беспилотников на Нижнекамский район Татарстана.
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