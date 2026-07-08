Над Татарстаном сбили вражеский БПЛА — Минобороны РФ

В ведомстве не стали уточнять количество сбитых над республикой беспилотников.

В период с 20.00 мск 7 июля по 07.00 мск 8 июля над Татарстаном сбили вражеский БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны РФ.

В ведомстве не стали уточнять количество сбитых над республикой беспилотников.

Всего за ночь и утренние часы над территорией России уничтожили 415 украинских БПЛА.

Напомним, ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массовой атаке беспилотников на Нижнекамский район Татарстана.

Зульфат Шафигуллин