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Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен, аэропорты открыты

08:53, 06.07.2026

Ограничения действовали более четырех часов

Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен, аэропорты открыты
Фото: скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более четырех часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили полноценную работу.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ограничения на всей территории Татарстана действовали с 04.18 мск, в трех городах республики была угроза атаки БПЛА.

Ранее Татарстан не оказался в списке регионов от Минобороны РФ, над территорией которых ночью были сбиты беспилотники. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о сбитии трех БПЛА над регионом.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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