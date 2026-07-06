Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен, аэропорты открыты
Ограничения действовали более четырех часов
Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более четырех часов. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили полноценную работу.
Ограничения на всей территории Татарстана действовали с 04.18 мск, в трех городах республики была угроза атаки БПЛА.
Ранее Татарстан не оказался в списке регионов от Минобороны РФ, над территорией которых ночью были сбиты беспилотники. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о сбитии трех БПЛА над регионом.
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