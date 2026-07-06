Над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили три БПЛА
Инцидент произошел на территории Мелекесского района
Над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Инцидент произошел на территории Мелекесского района.
— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы, — написал губернатор.
Напомним с 04.18 мск на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. В трех городах республики объявлена угроза атаки БПЛА.
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