Над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили три БПЛА

Инцидент произошел на территории Мелекесского района

Над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Инцидент произошел на территории Мелекесского района.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы, — написал губернатор.

Напомним с 04.18 мск на территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. В трех городах республики объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин