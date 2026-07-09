Госпиталь для ветеранов войн в Казани получил новое медицинское оборудование

«Столото» и благотворительный фонд «Память поколений» передали госпиталю оборудование для диагностики слуха — шумоизоляционную кабину и импедансный аудиометр

Фото: предоставлено пресс-службой "Столото"

«Для ветеранов эти аппараты — реальная возможность вернуть полноценное общение и достойное качество жизни»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»* и благотворительный фонд «Память поколений» передали Госпиталю для ветеранов войн в Казани новое медицинское оборудование для диагностики слуха — шумоизоляционную кабину и импедансный аудиометр.

Оно было приобретено за счет средств, собранных в рамках серии благотворительных тиражей «Русского лото», которые состоялись весной 2026 года и были приурочены к празднованию Дня Победы. По итогам тиражей «Столото» направило фонду «Память поколений» более 20 млн рублей. На эти средства в течение 2026 года фонд закупит оборудование для шести социальных и медицинских учреждений в Саратове, Казани, Екатеринбурге, Астрахани, Сочи и Тюмени, где живут или проходят лечение ветераны. Кроме того, будут оплачены реабилитация, услуги сиделок, покупка технических средств реабилитации для ветеранов Великой Отечественной войны.

Церемония вручения помощи прошла в Госпитале для ветеранов войн в Казани 9 июля. В ней приняли участие: главный врач госпиталя Ильдар Фахрутдинов, председатель Комитета Госсовета Республики Татарстан по социальной политике Алексей Созинов, заместитель руководителя Управления здравоохранения города Казани Гульнара Гайфуллина, представитель «Союза ветеранов Республики Татарстан» Олег Каракулов, представитель благотворительного фонда «Память поколений» Лариса Гурова, директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман.

«Благодарю фонд «Память поколений», «Столото» и участников благотворительных тиражей «Русского лото» за ту поддержку, которую нам оказали. Благодаря вам наш госпиталь получил современное диагностическое медицинское оборудование, которое позволяет нам повысить уровень оториноларингологической помощи. Полученное оборудование стало важным шагом в реализации наших планов открыть на базе консультативной поликлиники госпиталя кабинет сурдолога-оториноларинголога. Для ветеранов, многие из которых имеют нарушения слуха, эти аппараты — реальная возможность вернуть полноценное общение, социальную активность и достойное качество жизни», — сказал главный врач ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» Ильдар Фахрутдинов.

предоставлено пресс-службой "Столото"

«Столото» проводит благотворительные тиражи «Русского лото», объединяя тысячи людей во имя добрых дел»

«Более 8 тыс. человек только в Казани страдают снижением слуха. В прошлом году вновь выявлено около 400 пациентов. В связи с этим вопрос развития сурдологической помощи актуален как для Казани, так и для республики в целом. К сожалению, в государственной сети специалисты-сурдологи — это «штучный товар», оснащенных кабинетов, работающих в рамках ОМС, недостаточно. Трудно переоценить инициативу благотворительного фонда «Память поколений» и «Столото» в передаче оборудования для организации сурдологического кабинета», — комментирует заместитель руководителя Управления здравоохранения города Казани Гульнара Гайфуллина.



«Это не первая помощь региону — с 2016 года 293 ветерана из Татарстана получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений». Фонд не первый раз оказывает помощь и Госпиталю для ветеранов войн: в 2018 и 2023 годах учреждению было предоставлено эндоскопическое оборудование. А в 2025 году реабилитационное оборудование получил Зеленодольский дом-интернат. Мы рады вернуться в регион с нашим постоянным партнером. Второй год подряд благодаря сотрудничеству со «Столото» и участникам благотворительных тиражей «Русского лото» социальные и медицинские учреждения в разных регионах России получают высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, позволяющее им выйти на новый уровень оказания помощи. Это способствует качественным изменениям во всей системе лечебно-профилактических учреждений в нашей стране», — подчеркнула представитель благотворительного фонда «Память поколений» Лариса Гурова.

«Партнерством с благотворительным фондом «Память поколений» «Столото» продолжает реализацию миссии лотерей как эффективного инструмента для решения социальных задач и сбора средств на благие цели. Следуя этой миссии, «Столото» проводит благотворительные тиражи «Русского лото», тем самым объединяя тысячи людей во имя добрых дел. Второй год подряд часть средств от проведения таких тиражей направляются фонду «Память поколений» на помощь ветеранам. Вместе с участниками благотворительных тиражей «Русского лото» нам удается делать существенный вклад в поддержание их здоровья и достойного уровня жизни», — отметила директор по спонсорству и КСО «Столото» Оксана Тубман.

предоставлено пресс-службой "Столото"

Поддержка медучреждений и адресная помощь ветеранам

В 2026 году участники лотереи «Русское лото» поддержали фонд «Память поколений» уже во второй раз — в 2025 году состоялся первый благотворительный тираж лотереи, который был посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его итогам фонду «Память поколений» на помощь ветеранам было перечислено более 15 млн рублей. На эти средства фонд в течение года поддержал шесть медицинских учреждений, в которых живут или лечатся ветераны, в шести городах страны — Ставрополе, Новосибирске, Красноярске, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

В рамках проекта в Казани также была оказана адресная помощь двум труженицам тыла Великой Отечественной войны. Чтобы сделать их жизнь комфортнее и качественнее, «Столото» и «Память поколений» передали им средства реабилитации и индивидуального ухода, а также подарки.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный надзор за лотереями осуществляет ФНС России.

По данным «Столото», с 1 января по 31 мая 2026 года включительно совокупная сумма выигрышей победителей из Республики Татарстан составила более 684 млн рублей. Количество лотерейных билетов, оказавшихся выигрышными, — более 2,3 млн. За 5 месяцев 2026 года 14 жителей Республики Татарстан стали лотерейными миллионерами, еще четыре человека выиграли от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Налог на выигрыш в лотерею составляет 13% для налоговых резидентов РФ с суммы выигрышей до 2,4 млн руб. На ту часть выигрыша, которая превышает порог в 2,4 млн рублей, действует прогрессивная шкала, которая может составлять от 15% до 22%. Из средств взимаемого налога на выигрыш 85% уходит в региональный бюджет, 10% — в бюджет городского поселения и 5% — муниципальному округу. Региональное распределение может быть изменено местными органами власти.

* «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей по объему выручки.

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