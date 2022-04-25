ВС России уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге

Российские военные высокоточным оружием уничтожили объекты нефтеперерабатывающего завода на севере Кременчуга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

— Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск, — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 56 украинских военных объектов. Средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской области. Кроме того, комплекс «Панцирь-С» в воздухе над Чернобаевкой сбил украинскую ракету «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

Фото: скриншот видео Минобороны России

23 апреля стало известно, что украинские спецслужбы готовят провокацию с применением химических веществ в районе порта Одессы «Южный», чтобы обвинить Вооруженные силы России в ударе по гражданским объектам. По данным Минобороны РФ, Киев может сымитировать ракетный удар российских ВС по базе ВМС Украины, в результате которого взорвется хладокомбинат порта в Одессе.



Максим Кокунин