Прибыль «Ак Барса» просела на 82,5%, но осталась лучшей среди спортклубов Татарстана

«Реальное время» составило топ команд Татарстана по прибыли, полученной в 2025 году. Спойлер: все ведущие команды — в плюсе

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года среди татарстанских профессиональных спортивных клубов только у футбольного «Рубина», а также хоккейных «Ак Барса» и «Нефтехимика» доходы превысили 1 млрд рублей. При этом лучший показатель по чистой прибыли — у «барсов», хотя максимум 2024-го они переплюнуть не смогли, а одна команда и вовсе завершила год с убытками. «Реальное время» составило топ самых прибыльных клубов, большую часть мест которого заняли ХК. Подробнее о том, сколько заработали и потратили татарстанские спортивные команды в прошлом году, — в обзоре издания.

Хоккейный клуб «Ак Барс»

Чистая прибыль «Ак Барса» в 2025 году составила 254 млн рублей, поставив казанскую хоккейную команду на первое место в топе среди татарстанских профессиональных спортивных клубов по прибыли. По сравнению с 2024 годом данный показатель снизился на 82,5% — это самая мощная динамика снижения среди татарстанских спортклубов, не считая тех, кто вовсе ушли в убытки. Лучшим годом по показателям чистой прибыли за последние пять лет для «Ак Барса» стал 2024 год (1,4 млрд рублей).

В минувшем сезоне КХЛ казанская команда дошла до финала Кубка Гагарина. К началу решающей серии против «Локомотива» маркетинговая служба «Ак Барса» и медиагруппа клуба создали в городе небывалый ажиотаж к хоккею. В разных частях Казани красовались специальные баннеры «Кубок рядом». Бары и заведения в центре города были украшены символикой «Ак Барса». Духом единства, любовью к своей хоккейной команде была пропитана Казань в мае.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» умеет эффективно работать со своей базой болельщиков. Средняя посещаемость матчей казанской команды в минувшем сезоне была 8 265 болельщиков. Это 92% от общей вместимости «Татнефть-Арены» (8900). Продажа мерча среди широких масс хоккейных фанатов также внесла лепту в статью о доходах хоккейной команды. «Ак Барс» уже давно стал народной командой, которая нуждается в строительстве новой арены. Президент клуба Наиль Маганов уже не раз комментировал свою позицию по поводу данного вопроса. «Ак Барсу» необходим стадион на 20 тысяч зрителей, однако построить его пока весьма проблематично.

В целом совокупные доходы «Ак Барса» в 2025 году составили 6,3 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом данный показатель практически не изменился (-0,12%). С 2021 года доходная часть клуба увеличилась на 37,57%. Расходная часть клуба тем временем увеличилась за год на 23,3%, до 5,5 млрд рублей.

Чистая прибыль: 254 млн рублей (-82,56% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2024-й (1,4 млрд рублей).

Доходы: 6,3 млрд рублей (-0,12% за год).

Расходы: 5,5 млрд (+23,35% за год).



Футбольный клуб «Рубин»

Второе место по чистой прибыли занял футбольный клуб «Рубин» с показателем 131,8 млн рублей. Это на 3,2% меньше, чем было в 2024-м. Отметим, что это самая скромная динамика снижения чистой прибыли за исключением команд, которые и вовсе оказались в минусе. При этом «Ак Барс» заработал «чистыми» почти в два раза больше «Рубина». Лучший же год по прибыли — 2021-й (542,8 млн).

Средняя посещаемость матчей казанской команды в сезоне РПЛ — 2025/26 была приближена к 15 тысячам — 14 658. Руководство «Рубина» признается — привлечение новой базы болельщиков является одной из приоритетных стратегий развития клуба в последние сезоны. В апреле 2026 года на Университетской улице в Казани открылся новый фан-шоп «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руководство казанского клуба старается вернуть повышенный интерес горожан к футболу. На домашние матчи «Рубин» приглашает популярных поп-артистов, создает определенную тематику игры, придумывает различные активности для болельщиков на территории стадиона.

Поставив главным тренером в команду испанского специалиста Франка Артигу, «Рубин» делает ставку не только на развитие молодежи с целью дальнейшей выгодной продажи в другие клубы, но и на презентабельный для болельщиков футбол. Все это должно положительно повлиять в последующем на динамику прибыли команды.



В целом совокупные доходы команды достигли 3,6 млрд рублей по итогам 2025 года. Надо сказать, что это лучший показатель для казанского футбольного клуба за последние пять лет. Доходная часть клуба увеличилась на 20,3% за год, а расходы выросли у «Рубина» на 17,1% за год, до 6 млрд рублей.

Чистая прибыль: 131,8 млн рублей (-3,2% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2021-й (542,8 млн).

Доходы: 6,4 млрд рублей (+20,35% за год).

Расходы: 6 млрд рублей (+17,18% за год).

Хоккейный клуб «Нефтяник» (Альметьевск)

Третье место в нашем топе занял альметьевский клуб ВХЛ «Нефтяник», чья чистая прибыль снизилась за год на 6%, до 35,3 млн рублей. При этом лучшим годом по этому показателю стал для команды 2024-й, когда у них осталось «чистыми» 37,6 млн рублей.

«Нефтяник» в плей-офф ВХЛ 2026 года был очень близок к выходу в финал. Сотворив невероятный камбэк в серии с «Югрой» со счета 0:3 в противостоянии, альметьевцы тем не менее уступили в седьмом матче. «Нефтяник» продолжает быть главным и самым сильным фарм-клубом «Ак Барса» на сегодняшний день.

ahh-neftyanik.ru

В целом выручка клуба снизилась на 3% за год, зафиксировавшись на уровне 90,3 млн рублей. Однако лучшим по выручке для команды стал 2024-й (93,1 млн), а с 2022-го этот показатель вырос почти на 42%.

Чистая прибыль: 35,3 млн рублей (-6% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2024-й (37,6 млн).

Выручка: 90,3 млн рублей (-3%, за год).

Хоккейный клуб «Челны»

На четвертом месте расположился ХК «Челны» с чистой прибылью в 27 млн рублей по итогам 2025 года. Причем за 2024-й команда оказалась в убытках на 19,3 млн рублей. Тем самым прошлый год для хоккейного клуба стал лучшим с точки зрения заработка «чистыми».

В сезоне ВХЛ — 2025/26 команда заняла последнее, 32-е место в турнирной таблице. Со следующего сезона «Челны» будут фарм-клубом «Нефтехимика». Обе команды рассчитывают на плодотворное сотрудничество. «Челны» будут помогать нижнекамцам перспективными молодыми кадрами, а «Нефтехимик» усилит состав клуба ВХЛ игроками, которых не видит в основе наставник «волков» Игорь Гришин.

hcchelny.com

В целом выручка команды составила 139,5 млн рублей в 2025-м — лучший результат с 2021-го. За год «Челны» улучшили свои показатели на 10%. Если же смотреть статистику за пятилетку, то выручка увеличилась на 367,26%.

Чистая прибыль: 27 млн рублей (год назад был убыток в 19,3 млн).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2025-й.

Выручка: 139,5 млн рублей (+10% за год).



Хоккейный клуб «Нефтехимик»

ХК «Нефтехимик» замкнул пятерку лидеров татарстанских клубов с показателем чистой прибыли в 9,4 млн рублей. Причем за год она «упала» на 67,3%. К слову, по динамике снижения чистой прибыли «Нефтехимик» занял второе место после «Ак Барса». Лучший год по прибыли — 2023-й (77,3 млн).

«Нефтехимик» в силу ограниченного бюджета не может ставить перед собой слишком амбициозных задач. Уже который год нижнекамская команда пытается пройти хотя бы первый раунд в плей-офф Кубка Гагарина. Впрочем, с приходом на должность спортивного директора Антона Марчинского и главного тренера Игоря Гришина клуб однозначно стал более амбициозным. Дерзкий «Нефтехимик» со своим ярким атакующим стилем был самобытной командой в прошедшем сезоне КХЛ, дав бой омскому «Авангарду» в первом раунде. Посещаемость «Нефтехим-Арены» в минувшем сезоне КХЛ была 5465 человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, что совокупные доходы клуба достигли 1,66 млрд рублей. 2025 год стал лучшим для команды в плане доходов. За год они у хоккейного клуба выросли на 15,4%, а за пять лет — на 128,7%. Расходы у «Нефтехимика» увеличились на 16,3% по сравнению с 2024-м, до 1,65 млрд рублей.

Чистая прибыль: 9,4 млн рублей (-67,33% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2023-й (77,8 млн).

Доходы: 1,66 млрд рублей (+15,46% за год).

Расходы: 1,65 млрд рублей (+16,35% за год).



Баскетбольный клуб УНИКС

Шестое место досталось баскетбольному клубу УНИКС. В 2025 году «бело-зеленые» получили «чистыми» всего 3,2 млн рублей. В прошедшем плей-офф Единой лиги ВТБ казанский клуб дошел до финала, где безапелляционно уступил ЦСКА (0-4). Серебряные медали УНИКС завоевал и на коммерческом турнире Winline Basket Cup. Обидчиком казанцев по финалу снова стал ЦСКА. Общее число зрителей за все матчи сезона у УНИКСа составило 142 258 человек, из них дома — 67 215, в гостях — 75 043.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Относительно 2024-го показатель прибыли УНИКСа снизился на 26,3%. Иными словами, по динамике «падения» чистой прибыли УНИКС стал третьим после ХК «Нефтехимик» и «Ак Барс».

При этом с точки зрения совокупных доходов «волейболисты» остались почти на том же уровне, что и в 2024-м (82,8 млн рублей, +0,53% за год).

Чистая прибыль: 3,2 млн рублей (-26,37% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2022-й (14,1 млн).

Выручка: 82,8 млн рублей (+0,53% за год).



Футбольный клуб «Нефтехимик»

Седьмое место — за ФК «Нефтехимик», чистая прибыль которого «упала» за год на 18,3%, до 326 тыс. рублей. Лучший год по прибыли — 2021-й (24,3 млн).

«Нефтехимик» является крепким середняком Первой лиги. С недавнего времени нижнекамская команда потеряла автономность. Теперь — это фактически фарм-клуб «Рубина», где будут получать практику футболисты, не проходящие в основной состав казанской команды. При этом академия «Нефтехимика» продолжит свое функционирование и будет дальше растить талантливых воспитанников.

fcnch.ru

Годовой доход клуба — 645,3 млн рублей — это лучший результат с 2021-го. В сравнении с 2024-м команда увеличила данный показатель на 25,38%. Если же рассматривать темпы роста доходов за пять лет, то они выросли на 70,8%. Надо отметить, что за год выросли у «Нефтехимика» не только доходы, но и траты (+25,28%, до 638,1 млн рублей).

Чистая прибыль: 326 тыс. рублей (-18,3% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2021-й (24,3 млн).

Доходы: 645,3 млн рублей (+25,38% за год).

Расходы: 638,1 млн рублей (+25,28% за год).

Футбольный клуб «КАМАЗ»

ФК «КАМАЗ» оказался восьмым в рейтинге: 107 тыс. рублей чистой прибыли по итогам 2025-го — минимальный показатель среди всех конкурентов. При этом годом ранее у клуба и вовсе были убытки в 20,1 млн рублей. Однако лучшим годом по данному показателю для «камазовцев» стал 2023-й, когда после вычета расходов у клуба осталось 28,3 млн рублей.

Минувший сезон Первой лиги «КАМАЗ» доигрывал вместе с новым главным тренером Антоном Хазовым. Прежний наставник челнинцев — Ильдар Ахметзянов, являющийся одним из самых перспективных тренеров, — отправился на повышение в клуб РПЛ «Оренбург».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доходы «камазовцев» выросли на 17,3% за год, до 281,3 млн рублей, продемонстрировав лучший результат с 2021-го. Динамика роста доходов клуба за пять лет составила 171,37%. Расходы на содержание «КАМАЗа» увеличились на 8%, до 272,7 млн рублей. Это минимальная динамика роста расходов среди всех татарстанских клубов.



Чистая прибыль: 107 тыс. рублей (годом ранее фиксировали убыток в 20,1 млн).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2023-й (28,3 млн рублей).

Доходы: 281,3 млн рублей (+17,3% за год).

Расходы: 272,7 млн рублей (+8% за год).

Регбийный клуб «Стрела Ак-Барс»

На девятом месте в топе лидеров — регбийный клуб «Стрела Ак-Барс». В прошедшем сезоне казанская команда выиграла всевозможные трофеи в российском регби. Причем впервые в истории клуба «Стреле Ак-Барс» удалось взять золотые медали чемпионата страны. Минувший год был однозначно самым успешным для казанской команды с точки зрения спортивных достижений. Несмотря на все завоеванные титулы, команда завершила 2025 год с убытками в 2,2 млн рублей. Однако стоит отметить, что относительно 2024-го они сократились на 22,2%, и это лучший результат за последние годы.

предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

В свою очередь, выручка у команды — 871 тыс. рублей по итогам 2025-го.В сравнении с 2024 годом, показатель доходов увеличился на 1677% — эта лучшая динамика роста выручки по сравнению с другими спортклубами. Динамика роста доходов за пять лет скромнее — 130,43%.



Выручка: 871 тыс. рублей (+1,677%, было 49 тыс.).

Чистая прибыль: -2,2 млн (убыток сократился на 22,2% за год).

Лучший год по прибыли за последние пять лет: 2025-й.



Волейбольный клуб «Зенит-Казань»

Замыкает наш рейтинг волейбольный клуб «Зенит-Казань». Данные по чистой прибыли клуба отсутствуют, однако общая выручка волейбольной команды из столицы Татарстана составила 977,2 млн рублей, поэтому по данному показателю она входит в десятку спортклубов. За год она увеличились на 25,77%.

В прошедшем плей-офф Суперлиги команда Алексея Вербова впервые с 2023 года не смогла защитить чемпионский титул. В финале «Зенит-Казань» уступил московскому «Динамо». Перед началом сезона-2025/26 казанцы столкнулись с серьезной перестройкой. Команду покинули два лидера — американец Майка Кристенсон и Сэм Деру. «Зенит-Казань» за короткий срок был вынужден искать им замену на трансферном рынке.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если рассматривать динамику выручки клуба за последние пять лет, то с 2021-го она выросла на 30,78%, а лучшим годом с точки зрения выручки стал 2025-й.



Выручка: 977,2 млн рублей (+25,77% за год).

Лучший год по выручке: 2025-й.

