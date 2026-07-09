США и Иран обменялись ударами — атакованы 90 целей и базы в Бахрейне и Кувейте

КСИР предупредил о расширении ответных мер в случае новых атак США

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись 90 целей. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

— Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе, — сказано в сообщении.

Среди пораженных объектов — системы ПВО, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, а также объекты военной логистики. В ответ на американские атаки Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по военным базам США в Бахрейне и Кувейте.

— Вскоре после атак противника по различным точкам страны уничтожили ключевые объекты и инфраструктуру двух американских баз Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне, — сказано в заявлении КСИР.

КСИР предупредил, что в случае повторения атак Тегеран расширит ответные меры на другие базы США на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима перемирия с Ираном после обмена ударами, заявив, что переговоры больше не имеют смысла.



Вадим Вахрушев