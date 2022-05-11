Власти Херсонской области намерены обратиться к Путину с просьбой принять регион в состав России

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местное руководство намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить ее в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Стремоусова, референдум, в свое время законно проведенный в Крыму, не был воспринят мировым сообществом. Поэтому будет единый указ на основании обращения руководства области к Путину с просьбой ввести ее в состав полноценного субъекта России.

Кроме того, в области с нуля создадут пенсионные органы и выстроят банковскую систему. Также власти ведут переговоры об открытии российского банка. Отделения могут появиться уже до конца мая. Руководство добавило, что Херсонская область до конца года подготовит законодательную базу для вхождения в Россию в виде субъекта, решение будет принято тогда же.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня утром постоянный представитель Крыма при президенте России и вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России. По его словам, это оценивается по общению с жителями региона и является волей самого народа.



Дарья Акимова