Аэропорт Казани возобновил работу на фоне беспилотной опасности в Татарстане
Ограничения вводились в ночные часы в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации
Аэропорт Казани возобновил полноценную работу на фоне действующего режима беспилотной опасности в Татарстане.
Ограничения вводились в ночные часы в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
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