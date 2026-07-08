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Аэропорт Казани возобновил работу на фоне беспилотной опасности в Татарстане

08:18, 08.07.2026

Ограничения вводились в ночные часы в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации

Аэропорт Казани возобновил полноценную работу на фоне действующего режима беспилотной опасности в Татарстане.

Ограничения вводились в ночные часы в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Зульфат Шафигуллин

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