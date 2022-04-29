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Лавров: Россия не считает, что воюет с НАТО

21:34, 29.04.2022
Лавров: Россия не считает, что воюет с НАТО
Фото: kremlin.ru

Россия не считает, что воюет с НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

— Это стало бы еще одним шагом к увеличению рисков того, что мы только что обсуждали. К сожалению, сама НАТО полагает, что воюет с Россией, — приводит слова главы российского МИД ТАСС.

Фото: nato.int

Несколько дней назад Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны. По его словам, эту опасность нельзя недооценивать.

Также в этом месяце в МИД России сообщили о рисках непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах. По данным ведомства, поведение очередных военных учений Североатлантического альянса на севере Норвегии не способствует обеспечению безопасности в Арктике.

Диана Жиленкова
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