Минобороны России заявило об уничтожении около 380 националистов на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 54 района с украинскими военными и техникой, уничтожены 380 националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили понтонную переправу украинских войск в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетные войска уничтожили установки «Оса-АКМ», «Смерч», а также радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в Николаевской области.

Фото: кадр видео Минобороны

За день артиллерия поразила 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов. В районе острова Змеиного уничтожили «Байрактар-ТБ2», передает «РИА Новости».



Сегодня днем военное ведомство сообщило, что в районе Одессы российская армия уничтожила корвет Военно-морских сил Украины проекта 1241. Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за минувшую ночь поразили командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» около города Арциза.



Татьяна Леухина