Кириллов заявил, что Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине

Крупные фармацевтические компании, в том числе производители вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna, были вовлечены в военно-биологическую деятельность США на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По его словам, американские органы исполнительной власти формировали законодательную базу для финансирования военно-биологических исследований. Идеологами данных действий выступают лидеры Демократической партии.



Фото: realnoevremya.ru

Как отметил Кириллов, испытания новых лекарств специалисты США проводят в обход международных норм безопасности. Таким образом, компании Запада значительно снижают расходы на реализацию исследовательских программ, а также приобретают серьезные конкурентные преимущества, передает ТАСС.

Также сегодня начальник войск РХБЗ сообщил, что жителей Славяносербского района Луганской народной республики в 2020 году пытались заразить туберкулезом. По словам Кириллова, для этого листовки в виде фальшивых денежных купюр инфицировали возбудителем инфекции и распространили среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое.

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Диана Жиленкова