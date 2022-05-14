Следком России возбудил дело по факту ранения журналистов и мирных граждан в Докучаевске

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения съемочной группы RT и мирных жителей в Докучаевске в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По информации СК, 13 мая украинские военнослужащие ВСУ, находясь вблизи Докучаевски произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры с применением РСЗО «Ураган». В результате этого один человек погиб, получили ранения два сотрудника съемочной группы RT и два мирных жителя. Их доставили в городскую больницу. Также повреждены три автомобиля и девять квартир в жилых домах.

В Следкоме отметили, что следователи принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Фото: sledcom.ru

Сегодня председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести расследование осквернения памятника солдатам Красной армии в Словакии. Посольство России сообщило об осквернении памятника в Пиештянах на западе страны.

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Дарья Акимова