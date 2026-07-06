Ночью над Россией уничтожили 519 БПЛА — Минобороны РФ

Вражеские беспилотники сбили над 22 регионами и над акваторией Азовского моря

В течение прошедшей ночи над 22 регионами России и над акваторией Азовского моря сбито 519 украинских БПЛА. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Вражеские беспилотники перехвачены и уничтожены над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

О пострадавших и поражении инфраструктурных объектов в Минобороны России не сообщают.

Ночью был введен режим беспилотной опасности в Татарстане, в трех городах республики объявили угрозу атаки БПЛА. Все три аэропорта в Казани, Нижнекамске и Бугульме закрыты.

Над соседней Ульяновской областью сбили три беспилотника, при этом регион остался вне списка, представленного в сводке Минобороны.

Зульфат Шафигуллин