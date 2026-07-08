Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Режим беспилотной опасности на всей территории республики сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Н.Челны, Заинск, Елабугу, Нижнекамск, Чистополь отменена. Ранее аналогичные угрозы были сняты в Казани и Зеленодольске.
Режим «Беспилотная опасность» на всей территории Республики Татарстан сохраняется. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми.
Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массовой атаке на Нижнекамский район Татарстана.
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