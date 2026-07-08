Новости происшествий

17:00 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена

07:27, 08.07.2026

Режим беспилотной опасности на всей территории республики сохраняется

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Н.Челны, Заинск, Елабугу, Нижнекамск, Чистополь отменена. Ранее аналогичные угрозы были сняты в Казани и Зеленодольске.

Режим «Беспилотная опасность» на всей территории Республики Татарстан сохраняется. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о массовой атаке на Нижнекамский район Татарстана.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также