Минобороны России: «Калибрами» уничтожены ангары ВСУ с крупной партией иностранного оружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на территории Запорожского алюминиевого комбината российские вооруженные силы уничтожили ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных на Украину Западом. Сделано это было при помощи высокоточных ракет большой дальности морского базирования «Калибр». Об этом сообщает ТАСС.

Помимо этого, авиация ВКС России за ночь поразила 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также ЗРК «Бук-М1» в районе Славянска. В результате ударов также были уничтожены более 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Конашенков добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА «Байрактар-ТБ2» в районе населенных пунктов Колесниковка и Красный Лиман. Кроме того, над населенным пунктом Иличанка сбили украинскую тактическую ракету «Точка-У».

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, 2 413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны заявили, что российская авиация поразила еще 33 военных объекта Украины, включая 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и свыше 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей.

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Дарья Акимова