В Татарстане зафиксирован рост числа погибших в ДТП
За полгода в Татарстане в 1448 ДТП погиб 151 человек — на 26 больше, чем год назад
С начала года в Татарстане произошло 1448 ДТП, в которых погиб 151 человек, включая 6 детей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.
— На сегодняшний день в республике на дорогах погиб 151 человек, что на 26 смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказал Гарипов.
Он добавил, что только за минувшие сутки в республике в ДТП погибли четыре человека. Всего с начала года травмы получили 1747 человек.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года по вине пьяных водителей погибли 17 человек.
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