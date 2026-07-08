В Татарстане зафиксирован рост числа погибших в ДТП

За полгода в Татарстане в 1448 ДТП погиб 151 человек — на 26 больше, чем год назад

Фото: Артем Дергунов

С начала года в Татарстане произошло 1448 ДТП, в которых погиб 151 человек, включая 6 детей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

— На сегодняшний день в республике на дорогах погиб 151 человек, что на 26 смертей больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказал Гарипов.

Он добавил, что только за минувшие сутки в республике в ДТП погибли четыре человека. Всего с начала года травмы получили 1747 человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года по вине пьяных водителей погибли 17 человек.

Вадим Вахрушев