В МИД заявили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Об этом сообщает «РИА Новости».

— На фоне поставок Западом вооружений Украине понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования, — отметил он.

Зайцев добавил, что заявления украинских политиков о нежелании вести переговоры с Москвой лишь подтверждают важность реализации задач по демилитаризации и денацификации Украины.

Первый очный раунд российско-украинских переговоров. Фото: Посольство России в Белоруссии

Председатель комитета Госдумы по международным делам, врио главы фракции ЛДПР и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий рассказывал, что переговорный процесс идет тяжело. По его словам, представители Украины «откатывают обратно» достигнутые договоренности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса. Он добавил, что на переговорах вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот.

В конце апреля российский президент Владимир Путин в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Москва не отказывается от переговоров с Киевом.



Максим Кокунин