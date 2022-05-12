Минобороны России: неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области

В Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) проводят карательные рейды для проверки граждан на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, среди местных жителей также выявляют факты передачи какой-либо информации российским военным и представителям народной милиции республик Донбасса. Подозреваемые подлежат аресту по статье «коллаборационизм» УК Украины, их увозят в неизвестном направлении.

Фото: mil.ru

Как отметил генерал-полковник, эти преступные действия направлены на запугивание украинцев с целью скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, которая вызвана деструктивной политикой Киева, передает ТАСС.

В начале мая в Минобороны уже сообщали, что в Харькове СБУ задерживает граждан за пророссийские взгляды. Как отметил тогда Мизинцев, десятки задержанных не вернулись домой.

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Диана Жиленкова