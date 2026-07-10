СК закрыл дело Шевырева-младшего, суд «санкционировал» отправку Черкасина на СВО

Дело Шевыревых может уйти в суд минимум без двух фигурантов

Андрей Черкасин. Фото: Артем Дергунов

Незаконным и необоснованным признали сегодня решение Следкома по РТ об отказе фигуранту дела о покушении на убийство в заключении контракта с Минобороны РФ. Отмены этого запрета добился адвокат арестованного главы службы безопасности «Волга-Автодор» Андрея Черкасина, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще в апреле следователь 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Салават Мифтахутдинов как руководитель следственной группы по «делу Шевыревых» получил заявление начальника пункта отбора на контрактную службу о подписании контракта с Андреем Черкасиным, приостановлении производства по этому фигуранту и его освобождении из-под стражи для отправки в зону боевых действий. Но на фронт обвиняемого в покушении на убийство в составе организованной группы не пустили.

Адвокат Черкасина, экс-сотрудник прокуратуры Татарстана Руслан Губаев, оспорил действия следствия в Советском райсуде Казани, но и там 20 мая получил постановление об отказе. Именно это постановление сегодня стало предметом рассмотрения в Верховном суде Татарстана по апелляционной жалобе защиты.

Адвокат Руслан Губаев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этой жалобе указывалось, что следственные действия с его подзащитным завершены, он дал исчерпывающие показания о своей роли и желает искупить вину на СВО с учетом прошлого опыта службы в МВД.

Верховный суд Татарстана признал постановление суда первой инстанции незаконным и вынес решение по существу дела, согласившись с доводами защиты о незаконности отказа в заключении контракта с Минобороны РФ.

Как быстро будет исполнено данное решение — покажет время. По данным источников «Реального времени», фигура Черкасина была связующей между признавшими факт слежки за Ириной Шевыревой и двумя покушениями на нее и отрицающим какое-либо участие в этом бенефициаром «Волга-Автодора» Станиславом Шевыревым. Примечательно, что у этого полностью не признающего вину фигуранта сейчас самая мягкая мера пресечения по данному делу — запрет определенных действий. Остальные находятся в СИЗО и под домашним арестом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее находившийся под подозрением и подпиской о невыезде Иван Шевырев в окончательном обвинении по делу не фигурирует, утверждают источники «Реального времени», его дело следователи прекратили еще месяц назад. А ведь поначалу примеряли на роль одного из организаторов.

Но вернемся к связующей роли Черкасина. На старте расследования этот бывший сотрудник МВД Черкасин заявлял о невиновности, но позже написал явку с повинной, утверждая, что именно он был инициатором слежки с последующим нападением на Ирину Шевыреву, а супруг и свекор потерпевшей здесь ни при чем.

В своих показаниях Черкасин настаивал — умысла на убийство у него не было — «просил лишь напугать», якобы хотел отвлечь внимание Ивана Шевырева, супруга Ирины и замдиректора компании от своих собственных действий в этой коммерческой организации. Измененные показания были даны еще в 2025 году, однако на момент последнего продления меры пресечения, оба Шевыревых — свекор и супруг потерпевшей — оставались в статусе обвиняемого и подозреваемого.

Напомним, дело о резонансном покушении на супругу казанского бизнесмена находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина, расследованием занимается 1-й отдел по особо важным делам Следкома по Татарстану.

Утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Камеры уличного наблюдения зафиксировали и его прибытие к месту будущего преступления на электровелосипеде, и нападение, и отход этого «велокиллера». Его личность силовики установили довольно оперативно: экс-сотрудник МЧС Рафис Султанов после преступления покинул Татарстан на автомобиле брата другого фигуранта дела Бурихона Хамидова, но уже через несколько дней был экстрадирован из Таджикистана и признался сразу в двух нападениях на Ирину Шевыреву: с нанесением ножевых ранений и более раннем наезде на электросамокате. В разговоре с «Реальным временем» Султанов подтверждал, что получал за это деньги, но при нападении с ножом и бегстве за пределы РФ действовал не вполне добровольно. Озвучивал он и цифру — якобы за убийство были обещаны 40 млн рублей.

Станислав Шевырев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На старте следствия к ответственности привлекали семерых. Сейчас под домашним арестом и госзащитой находится Булат Галлямов, работавший в службе безопасности «Волга-Автодора» девять лет до задержания. Под стражей — глава службы безопасности «Волга-Автодора» Андрей Черкасин, бывший сотрудник МЧС Рафис Султанов, сознавшийся и в нападении на Шевыреву с ножом, и в наезде на нее на электросамокате годом ранее. Также арестован Бурихон Хамидов, неофициально работавший в той же организации. Его брат объявлен в международный розыск. Свекор потерпевшей Станислав Шевырев успел побывать в СИЗО и под домашним арестом, а сейчас ограничен запретом определенных действий.