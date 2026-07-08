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Радмир Беляев рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на промплощадку в Нижнекамске

17:25, 08.07.2026

По словам Беляева, тяжелых пострадавших среди госпитализированных нет

Радмир Беляев рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на промплощадку в Нижнекамске
Фото: взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

В Нижнекамске пострадавшие в результате утренней атаки БПЛА на промышленную площадку получают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Он посетил НЦРМБ, где находятся раненые, и пообщался с пациентами вместе с главным врачом Сергеем Мерясевым.

По словам Беляева, тяжелых пострадавших среди госпитализированных нет. Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.

— Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым. Уже завтра часть пациентов планируют выписать, остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления, — сообщил глава города.

взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

После происшествия жителей Нижнекамска призвали не публиковать фото последствий атаки БПЛА. За распространение такой информации законодательством предусмотрена ответственность — от административной до уголовной. Во время массированной атаки на Закамский район РТ получил повреждения также частный дом в Тукаевском районе. В результате инцидента пострадали двое жителей, их жизни ничего не угрожает.

Наталья Жирнова

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