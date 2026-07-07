В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели сапбордиста

22-летняя девушка без прав сбила трех сапбордистов при парковке гидроцикла. Погиб 35-летний мужчина

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины на Волге в Зеленодольском районе. Трагедия произошла 6 июля около 15:30, когда 22-летняя девушка без прав на управление гидроциклом совершила наезд на трех человек, катавшихся на сапбордах.

— В результате происшествия люди с сапборда упали в воду. Двоим удалось самостоятельно выбраться на берег, а 35-летний мужчина, получив удар в область головы, оказавшись в воде, утонул, — сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении СК, подозреваемая и погибший отдыхали на воде в одной компании. Девушка сбила сапбордистов во время парковки гидроцикла. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вадим Вахрушев